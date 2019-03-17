Количество студентов, получающих образование в России, снизилось вдвое. Аналитик об иностранном образовании для белорусов — прямая трансляция «Сильных новостей»

  • 17 марта 2019, 17:54
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Белорусы в поисках лучшего образования — интерактивная дискуссия Центра регионального развития ГДФ в рамках «17 целей устойчивого развития Беларуси». Рассказывает аналитик белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

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Люди в материале: Вадим Можейко (5)

Места: Гомель (25040)

Метки: Общество (33780), Гражданское общество (2087), Главное (6887)

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