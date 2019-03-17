«Вот так вот легко можно избежать наказания». В Гомеле парень сбежал от контролеров, когда те вели его оформлять штраф — видеофакт

В субботу в Новобелице на «Луговой» поймали «зайца». Попытка сэкономить на билете не удалась — в транспорт зашли контролеры.

Впрочем, парень оказался не из робких и быстро сориентировался. Когда его вели оформлять штраф, он улучил момент и сбежал. Только пятки сверкали.

«Вот так вот легко можно избежать наказание за отсутствие проездного документа», — пишет maz_107 в Instagram.