«Вот так вот легко можно избежать наказания». В Гомеле парень сбежал от контролеров, когда те вели его оформлять штраф — видеофакт

  • 17 марта 2019, 12:34
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В субботу в Новобелице на «Луговой» поймали «зайца». Попытка сэкономить на билете не удалась — в транспорт зашли контролеры.

Впрочем, парень оказался не из робких и быстро сориентировался. Когда его вели оформлять штраф, он улучил момент и сбежал. Только пятки сверкали.

«Вот так вот легко можно избежать наказание за отсутствие проездного документа», пишет maz_107 в Instagram.

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