В Гомеле на площади Ленина запретят стоянку по ночам

  • 17 марта 2019, 09:35
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В Гомеле с 18 марта запрещается стоянка транспортных средств на площади Ленина в ночное время, сообщили в отделе ЖКХ Гомельского горисполкома.

 Отмечается также, что время запрета стоянки начинается с 23.00 и заканчивается в 5 утра.

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