«Угрозы в регионе нет». В гомельском облздраве прокомментировали детские смерти от менингита

  • 16 марта 2019, 11:40
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Смерть двухлетнего малыша в Гомельской областной клинической больнице многих повергла в шок. Главный вопрос: почему в современной больнице умер ребенок, не получавший помощи в течение нескольких часов, хотя еще в приемном покое у него заподозрили менингит?

— Ситуация рассматривается комиссионно в установленном порядке. Комиссией дается объективная оценка действиям специалистов, по результатам оценки принимается управленческое решение. При наличии виновных они наказываются. Вся ситуация на контроле у министерства, — ответил на вопрос TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко.

— За последний месяц в Гомеле зафиксированы две детские смерти от менингита. Жители города беспокоятся.

— Никакой угрозы ни для детей, ни для взрослых в регионе нет. Достаточно всем, как обычно, соблюдать общие правила гигиены.


Напомним, 16 февраля в гомельскую областную детскую больницу родители привезли двухлетнего Глеба — через несколько часов ребенок умер. 11 марта в Гомеле в той же больнице от молниеносного течения менингококковой инфекции умерла 16-летняя школьница.

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