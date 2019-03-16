Гомельский ветеринар развеял самые популярные мифы о домашних питомцах

Когда заболевает кто-то из близких, мы сразу вызываем доктора, организуем больному уход, соблюдаем профилактику по предупреждению опасных болячек, стараемся вовремя сделать прививки себе и своим детям.

Про четвероногих членов семьи почему-то забываем. Одни тянут с вакцинацией, пока животное не свалит с лап какая-нибудь зараза, другие кормят чем попало или того хуже — травят собак и кошек водкой или «человеческими» лекарствами. Ветеринарам иногда приходится спасать животных не от заболевания, а от последствий «самолечения».

Как понять, что питомец серьезно болен? Почему он дома подцепил уличную инфекцию? Можно ли лечить животных лекарствами для людей? На вопросы ответил

Иван Королевич — главный специалист гомельской ветклиники, которую в народе называют «ветеринарка на Чонгарке». А заодно развеял самые популярные мифы о братьях наших меньших.





К сведению

Ветеринарный осмотр необходим не только в момент протекания заболевания, но и в целях профилактики. Он включает термометрию, пальпирование лимфатических узлов, осмотр слизистых и кожного покрова, при необходимости общий и биохимический анализы крови и УЗИ-диагностику, всё как у людей. Перед УЗИ и анализами нужно подготовить животное, не кормить 12 часов.





Миф первый. У больного животного всегда теплый нос

— Главный признак того, что ваш питомец заболел, — изменение в его поведении: был активный, а теперь много спит и перестал есть. Если животное отказывается от еды сутки, это может говорить о стрессе, изменениях в половой системе. Если голодает дольше, пьет чересчур много воды, но редко справляет нужду, а тем более у него рвота или расстройство желудка — срочно к ветеринару!

Весной животные больше подвержены мочекаменным болезням и вирусным инфекциям, особенно уязвимы к паразитам, поэтому в ветеринарную клинику не зарастает тропа.

Миф второй. Для человека опасно только бешенство

— Безусловно, бешенство представляет собой главную опасность для людей. Лекарств от этого недуга не существует. Но помимо этой напасти есть другие болезни, общие для человека и животного. Токсоплазмоз крайне опасен для беременных. От клинически здоровых мам могут рождаться больные токсоплазмозом дети. Иногда токсоплазмы вызывают тяжелое заболевание и у взрослых. Стригущий лишай, или грибковое поражение кожи, для здорового человека, имеющего хороший иммунитет, не опасен, но для детей может иметь серьезные последствия. Лептоспироз — заболевание, которое часто встречается у животных, — достаточно опасен для человека. Размножаясь в крови, вирусы поражают внутренние органы, особенно любят скапливаться в почках и печени. Эхинококкоз — гельминтное заболевание, личиночная форма которого приводит к летальному исходу. «Болезнь кошачьих царапин», или фелиноз. Возбудитель находится в кошачьей слюне и моче. При укусе или оцарапывании кошка инфицирует хозяина. Симптомы болезни серьезные: высокая температура, воспаление лимфоузлов, сыпь, увеличенные печень и селезенка.





Миф третий. Домашнего кота можно не прививать, ведь он не выходит за порог

— Категорически неверно. Человек может с улицы принести инфекцию на обуви. Или животное выскочит в коридор и заразится там. Многие хозяева считают, что бешенство не грозит домашнему коту, если он не покидает порог квартиры. Еще как грозит! Летом в окна нередко залетают летучие мыши, а в панельных домах могут водиться мыши и крысы. Не стоит забывать, что переносчиками бешенства могут быть все млекопитающие.

В белорусских ветклиниках животных прививают с двух месяцев. Это плановая вакцинация. На рынке представлены российские вакцины и препараты из дальнего зарубежья. Иностранная вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Животные нуждаются в ежегодной ревакцинации.





Миф четвертый. Черепашки и птички болеют редко, и для человека угрозы нет

— Черепашьи болячки опасны и для людей. Рептилии представляют высокий риск распространения сальмонеллеза. От черепах также можно заразиться грибковыми заболеваниями или глистами. Опасность может исходить и от птиц. Некоторые сердобольные граждане подбирают раненых голубей и выхаживают дома, не представляя, что притащили резервуар с туберкулезом. Помните, что даже подаренного вам с любовью крохотного попугайчика нужно показать ветеринару. Нередко у таких подарков находят клещей.

Миф пятый. Животных можно лечить лекарствами для людей

— Согласно предписаниям Минсельхозпрода, животные должны лечиться ветеринарными препаратами, а не «человеческими». Есть отечественные и зарубежные лекарства. Белорусские фармацевтические заводы выпускают препараты для сельхозживотных и животных-компаньонов. К сожалению, и люди занимаются самолечением, и лечат самостоятельно питомцев, могут запросто «назначить» им антибиотик или другой препарат. Были случаи, когда животное травили амоксициллином, не учитывая дозировку. Некоторые дают таблетку от глистов, а следом ложку водки, начитавшись в интернете «полезных советов».

Миф шестой. Нельзя кормить животных термически необработанной пищей

— Есть два правильных подхода в кормлении питомцев. Первый — сухой корм и вода. Ветеринары советуют покупать корма среднего ценового диапазона или премиум-класса. В них больше натуральных продуктов, витаминов и качественных добавок. Второй подход — обычная пища плюс синтетические витамины и добавки. Ни в коем случае не стоит смешивать подходы, ведь желудочно-кишечный тракт подстраивается под определенный продукт. При потреблении животным сухого корма идет нагрузка на двенадцатиперстную кишку, натуральная пища дает нагрузку на желудок. Если начнете смешивать, желудочно-кишечный тракт вашего четвероногого друга пострадает.

Бытует миф, что кошкам обязательно нужно давать рыбу, мол, там и фосфор, и кальций. Котам до года можно, потом — нежелательно: переизбыток фосфора провоцирует цистит, мочекаменные болезни. Термически обрабатывать пищу необязательно. Есть продукты, которые категорически нельзя давать животным: виноград, так как он провоцирует воспаление почек, и шоколад — настоящий яд для них.





На заметку

Каждой породе характерны свои заболевания. Учитывая эти особенности, можно скорректировать рацион и режим домашнего питомца, чтобы предотвратить некоторые проблемы со здоровьем:

у британцев слабая сердечно-сосудистая система;

шотландские вислоухие страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата (отсюда частые переломы);

сфинксы мучаются с глазами и кожным покровом;

у овчарок часто диагностируют дисплазию тазобедренных суставов;

вестхайленд-уайт-теpьеp страдает от проблем с желудком.







































