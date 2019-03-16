Гомельчане о Конституции: «Возможность выбора президента должна оставаться» — видеосюжет «Сильных новостей»

  • 16 марта 2019, 10:29
  • 778
  • 0


15 марта в Беларуси отмечают День Конституции. В этом году исполняется 25 лет со дня её принятия. «Сильные новости» спросили у гомельчан, что они знают о Конституции и выполняет ли она свои функции.

.

 Подпишись на Я.Н

Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (25035)

Метки: Общество (33770), Видео (1081), Главное (6886)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров



Новости партнеров

Загрузка...