Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в пункте пропуска «Новая Гута»

  • 15 марта 2019, 16:47
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Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин России задержан в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Мужчина пытался пересечь границу 14 марта. «В пункте пропуска „Новая Гута“ при оформлении на выезд из Беларуси гомельские пограничники задержали 44-летнего гражданина России. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола», — рассказали в ведомстве.

В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции.

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БелТА
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Места: Новая Гута (121), Беларусь (2182), Россия (820)

Метки: Криминал (11604)

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