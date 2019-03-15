Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в пункте пропуска «Новая Гута»
- 15 марта 2019, 16:47
- 323
- 0
Места: Новая Гута (121), Беларусь (2182), Россия (820)
Метки: Криминал (11604)
Трагедия в Солигорске: «Ольге дали мёртвого малыша, она обняла его, поцеловала и потеряла сознание. Больше она в сознание не приходила»
В Гомеле неожиданно и скоропостижно умерла ученица 10-го класса. В школах начались профилактические мероприятия
Если билет на верхнюю полку, можно ли всю дорогу сидеть на нижней? Памятка для пассажиров БелЖД
Между площадью Ленина и остановкой «Цирк» троллейбус сбил дерево и перегородил Советскую — фото, видео
Столкновение десятка автомобилей заблокировало движение на Полесском мосту в Гомеле — фотофакт
Стала известна причина внезапной смерти 16-летней девочки в Гомеле. Врачи просят гомельчан соблюдать гигиенические требования
«Вы что, семь с половиной часов не потерпите?» Речичанка среди ночи проехала около 200 км, чтобы найти врача, способного оказать первую помощь
Самое обсуждаемое
Разборки гомельских перевозчиков. Работники служб такси города собрались на «забастовку» возле облисполкома — фото, видео
«Да граждане рады были бы платить 100%, а не 800%, как сейчас». Гомельчанин подсчитал стоимость подогрева воды для населения и вот, что из этого вышло
В Гомельской области началась массовая проверка школ
Сервис 7220. Тестируем новую службу такси в Гомеле
Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»
Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет
Фотофакт: на Советской за 2 часа вырубили 6 деревьев. В инспекции говорят — вырубка не согласована