Брали с ОМОНом. Четырех мужчин с психотропом задержали в Гомеле

Четырех мужчин с психотропом задержали в Гомеле, возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией при поддержке ОМОНа задержали четырех жителей Гомеля, в том числе уроженца Украины. У мужчин нашли порошкообразное вещество светло-зеленого цвета. По заключению экспертизы, это особо опасное психотропное вещество альфа-PV. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК.

По данным 8-го управления ГУБОПиК МВД (по Гомельской области), один из подозреваемых является активным участником околофутбольного формирования ультраправой направленности. «Ранее он привлекался к ответственности по наркостатьям и за хулиганство. Кроме того, на футбольных матчах постоянно нарушает общественный порядок: бросает с трибун посторонние предметы, поджигает дымовые шашки, оказывает неповиновение», — рассказали в управлении.

В прошлом году за нарушения правопорядка на стадионах фаната привлекли к административной ответственности. Он получил штраф и годичный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Мужчина стал шестым человеком в Беларуси из числа неформальных болельщиков, к кому суд применил такое наказание.