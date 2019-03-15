Брали с ОМОНом. Четырех мужчин с психотропом задержали в Гомеле

  • 15 марта 2019, 15:45
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Четырех мужчин с психотропом задержали в Гомеле, возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией при поддержке ОМОНа задержали четырех жителей Гомеля, в том числе уроженца Украины. У мужчин нашли порошкообразное вещество светло-зеленого цвета. По заключению экспертизы, это особо опасное психотропное вещество альфа-PV. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК.

По данным 8-го управления ГУБОПиК МВД (по Гомельской области), один из подозреваемых является активным участником околофутбольного формирования ультраправой направленности. «Ранее он привлекался к ответственности по наркостатьям и за хулиганство. Кроме того, на футбольных матчах постоянно нарушает общественный порядок: бросает с трибун посторонние предметы, поджигает дымовые шашки, оказывает неповиновение», — рассказали в управлении.

В прошлом году за нарушения правопорядка на стадионах фаната привлекли к административной ответственности. Он получил штраф и годичный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Мужчина стал шестым человеком в Беларуси из числа неформальных болельщиков, к кому суд применил такое наказание.

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БЕЛТА
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Места: Гомель (25032)

Метки: Криминал (11604)

Комментарии правила
  • Саня Неважно 15-03-2019 16:40
    Фанат должен поддерживать команду, а не распространять наркоту, бить людей и устраивать беспорядки на секторе. Это позор для движения. Всех нужно наказать, и чем строже, тем лучше. Милицыянты всё таки правильно делают, что наводят порядок в околофутболе!




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