Стала известна причина внезапной смерти 16-летней девочки в Гомеле. Врачи просят гомельчан соблюдать гигиенические требования

  • 15 марта 2019, 14:08
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Школьница скончалась от молниеносного течения менингококковой бактериальной инфекции.

Об этом сегодня на специальном брифинге рассказала главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова, информирует БЕЛТА.

По ее словам, девочку доставили в реанимационное отделение Гомельской областной клинической детскую больницу в понедельник 11 марта.

«При поступлении немедленно были начаты реанимационные мероприятия. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, ребенок скончался», — рассказала Татьяна Великанова.

В связи с происшествием, гомельскими санитарными службами проводятся профилактические мероприятия.

В частности, главный педиатр Гомельской области рассказала, что возбудитель заболевания очень нестоек во внешней среде, передается при очень близком контакте, поэтому для профилактики заболевания необходимо мыть руки, проветривать помещения и при появлении первых признаков болезни сразу обращаться к врачу.

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