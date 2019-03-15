«Мне пришлось пройти через неверие близких и обесценивание моей профессии!» Как обычные белорусы круто меняли свою жизнь и уходили в новые сферы — откровенные истории

Холодные звонки, раздача листовок, прямая реклама «в лоб», билборды... Все эти методы продаж сейчас практически не работают. На арену рынка покупатель-продавец выходит SMM — Social Media Marketing — новый и очень популярный способ продвижения товаров и услуг при помощи социальных сетей.

Эта тема действительно сейчас очень востребована. «Если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе», — сказал Билл Гейтс в пору внедрения сайтов. Сейчас же она звучит так: «Если вас нет в соцсетях, вас нет в бизнесе». Эта фраза хорошо иллюстрирует SMM-тренды 2019 года.

Однако тренеров и практиков по продвижению компаний в социальных сетях очень мало. «Сильные новости» поговорили с успешными предпринимателями из Минска, которые сумели на своем примере доказать, что SMM как инструмент продаж работает и при правильном подходе дает невероятные результаты. О своих историях успеха, сложностях в работе и секретах продвижения нам рассказали Ольга Юмашева — соучредитель тренинг центра «NOxford», Денис Мостыка — предприниматель и автор популярных курсов «SMM + продажи», а также Наталья @angel_mystyle — популярный столичный инста-блогер.

Ольга Юмашева: «Мне приходится постоянно держать руку на пульсе!»





Ольга — соучредитель тренинг центра «NOxford», автор и ведущая курсов по продвижению и рекламе в соцсетях, сертифицированный коуч, игропрактик, соавтор шести трансформационных игр.

«10 лет я работала в проектной организации в должности начальника отдела. После ухода в декретный отпуск захотелось управлять не только чужими проектами, но и создать свой. Большой профессиональный скачок произошёл после объединения с моим партнёром Натальей Филипповой. Наталья — врач, сертифицированный гештальт-терапевт, игропрактик и креативщик 80-го уровня. Мы совместно создали и успешно провели более 100 онлайн программ для женщин на различные темы: тайм-менеджмент, денежное мышление, целеполагание, личная эффективность и т.п.

Регулярно наши коллеги задавали вопросы относительно того, как успешно запустить курс, как набрать участников, как привлекать клиентов на курсы, игры и консультации. Так появилось новое направление, ставшее одним из наших флагманов: SMM, продвижение в интернете, выстраивание очереди из клиентов, автоматические воронки продаж. Люди поверили нам в этой теме, т.к. мы не теоретики, а практики и постоянно сами внедряем то, чему обучаем других.

Мы гордимся выпущенной в 2018 году книгой, трансформационными играми, в которые играют по всему миру от Беларуси до Австралии. И, безусловно, мы очень гордимся успехами наших учеников (а их более 2500), которые выходят на новый финансовый уровень, создают игры, и становятся успешными и счастливыми.

Сложности на пути к успеху, конечно же, были. Мне пришлось полностью переучиваться. По образованию я — инженер-менеджер в области энергоэффективных технологий, магистр технических наук. В технических специальностях есть некоторая стабильность. Тот же закон Ома был изобретён почти 200 лет назад и ещё через 50 лет будет актуален.

А в новой сфере деятельности приходится постоянно держать руку на пульсе, т.к. специфика работы в интернете такова, что всё постоянно меняется: появляются новые инструменты, меняются алгоритмы работы соцсетей и т.п.

Тема SMM — это всегда хит. Молодежи не особо нужны курсы по SMM, они чувствуют себя в сетях как рыба в воде. Среди наших клиентов люди около 40 лет — у них есть не только технические трудности, а ещё и психологически сложно решиться писать о себе в соцсетях, хвастаться своими достижениями, продавать свои услуги, рассказывать о себе, как о личном бренде.

Многие спикеры по SMM произносят цитату "Если вас нет в соцсетях, значит, вас нет в бизнесе". Это факт, т.к. в соцсетях сейчас можно найти самую разную аудиторию от детей, подростков и их родителей, до представителей и владельцев бизнесов.

В каждом бизнесе есть своя специфика продвижения, однако есть общие законы, о которых мы будем говорить на мастер-классе, которые будут актуальны для всех. В соцсетях очень важно завоевать доверие клиентов, наладить коммуникацию, показать, что ваша цель — это не только продажа и прибыль, а нечто большее. Если вам это удастся — клиенты станут адвокатами вашего бренда и будут и сами пользоваться вашими товарами и услугами, и рекомендовать вас своим друзьям, включая ваше сарафанное радио на полную громкость.

А 23 марта я выступлю с уникальным мастер-классом в Гомеле! Я очень люблю этот город за атмосферу. Часто приходилось бывать там в командировках по предыдущей работе. Миссия моего выступления — показать, что учиться новому — это очень увлекательно и не скучно, что вы можете с пользой провести выходные, научиться грамотно и самостоятельно продвигать себя и свой бизнес в социальных сетях. И, конечно, буду рада новым знакомствам и общению в кругу единомышленников! Буду рада встрече!»

Денис Мостыка: «Мне пришлось пройти через непонимание окружения, близких и родных выбранного мной пути, обесценивание профессий маркетолога и навязывание своей картины мира»





Денис — предприниматель, маркетолог, спикер, автор популярных курсов «SMM + продажи», «Маркетинг предприятий» — Сооснователь клубов «Мозговой штурм для бизнеса», «SMM клуб». За два года организовал более 130 мастер-классов, лекций и тренингов. Среди клиентов компании NewBalance, Umaker, Like — армия и другие. 2050$ заработал Иван, ученик курса «SMM + Продажи» за четыре недели обучения у Дениса Мостыка

«Я пришел в сферу маркетинга и продаж из необходимости. В 2015 году передо мной стоял выбор — пойти в найм на очередную руководящую должность в энергетике либо согласиться стать организатором тренингового центра в Минске, которым мне предложили по до сих пор удивительным для меня причинам. В энергетике все было понятно и стабильно, организатор тренингов — огромный вызов. По сути, это был свой бизнес по франшизе.

Желания двигаться по карьере в энергетике уже не было, слишком все предсказуемо и понятно. Да и легко в какой-то мере. Для меня это скучно. Второй вариант вызывал трепет в груди, страх, а вместе с тем и огромное желание пойти в неизвестность, победить и стать сильнее.

После принятия решения сразу стали появляться возможности обучения, появились нужные люди и связи, сменилось окружение. Четыре года назад я пошел на свой первый тренинг по маркетингу, затем купил обучение и это была лучшая инвестиция в себя в моей жизни.

Я быстро развивался и сразу применял все полученные знания в своих проектах, основным стало сотрудничество с психологом Виталием Бамбуром, с которым мы собирали группы для развития личности и образовывали минчан создавать отношения, лучше разбираться в своих чувствах и становиться более осознанными и гармоничными.

Через год усердной работы меня стали рекомендовать не только как специалиста, но и приглашать делиться знаниями по SMM в тренинговых центрах Минска: ВебМир, Компьютерная академия "Шаг", "Сидериус", SMM-академия Rocket. Постепенно я создал свои образовательные курсы и сейчас веду их и обучаю высококлассных специалистов и бизнесменов

Главная сложность, которую мне пришлось преодолеть — непонимание окружения, близких и родных выбранного мной пути, обесценивание профессий маркетолога, психолога, преподавателя, наставника и навязывание своей картины мира. Это закаляет и мотивирует всегда находиться в развитии, ротации окружения, чуткости к себе и к людям.

Мне есть чем гордиться. Своими проектами и партнёрствами. Например, Мозгоштурм — еженедельные встречи предпринимателей с ТОП-спикерами по бизнесу, маркетингу и продажам и владельцами лидирующих компаний в Республике в своих нишах. SMM-клуб — сообщество профессионалов и любителей маркетинга, продаж и бизнеса, а также успешный курс "SMM+Продажи".

Очень горжусь своими учениками, посчастливилось работать с брендом обуви NewBalance, универмагом «Беларусь», Белорусской торгово-промышленной палатой, брендом морепродуктов AdmiralHusso и десятками других проектов.

Я на себе проверил, что деньги на соцсетях можно заработать. Лично мне для этого потребовалось от трех месяцев до года изучения и сбора крупиц истины из разрозненной информации и упорной работы до первых 300-500$ ежемесячно, сейчас эти суммы гораздо больше. С хорошим наставником этот период сокращается от двух до пяти раз и деньги увеличиваются также кратно.

23 марта я приезжаю в Гомель, чтобы помочь гомельчанам расширить картину мира, поверить в себя и заработать много денег! Приходите на мастер-класс, буду рад поделиться с вами своим опытом!»

Наталья @angel_mystyle: «Самое сложное — это раскрыться перед аудиторией и рассказывать что-то личное»





Наталья — через 1.5 года ведения блога привлекла к своему аккаунту 50k подписчиков. Куратор популярного курса по продвижению в инстаграм @insta_fabrica, запись на рекламу в блоге Натальи расписана на два месяца вперёд.

«У меня не было никогда мысли развивать аккаунт в Инстаграм. Был свой маленький закрытый блог на 200 подписчиков. Понимание того, что хочу писать и чем-то делиться, пришло постепенно. И я углубилась, стала изучать эту платформу. Меня пригласили пройти обучение в @insta_fabrica и я согласилась.

Сегодня Инстаграм — самая сильная и популярная платформа для рекламы. Сейчас у меня более 50К реальных живых подписчиков, которые пришли ко мне всего за полтора года. Самое сложное, что мне необходимо было сделать — раскрыться перед аудиторией и рассказывать что-то личное. Сложности были также в привлечения аудитории. Гордости нет, есть понимание того, что я быстро смогла найти своего читателя и достичь в Инстаграм хорошего заработка.

Но я отмечу, что можно зарабатывать, имея совсем маленький блог. И не обязательно быть блогером. Можно продавать свои услуги и товар через эту платформу. Самое главное — это знать, как правильно продвигать себя или свою компанию, но этого, к сожалению, многие не знают. В итоге нет тех результатов, о которых можно с гордостью рассказывать друзьям и знакомым. Я проверила на себе десятки методов раскрутки блога в Инстаграм и точно знаю, какие методы работают, какие — нет. И я с удовольствием поделюсь своим опытом и лайфхаками с гомельчанами 23 марта на мастер-классе по продвижению бизнеса и персоны в соцсетях»





Мастер-класс, на котором выступят эксперты, пройдет 23 марта по адресу ул. Бр. Лизюковых 4а с 12.00 до 17.00. Регистрация и подробности ЗДЕСЬ.

Личные истории успешных предпринимателей, которые сделали себя сами, а также уникальные лайфхаки и секреты по продвижению бизнеса и персоны в соцсетях и возможность задать вопросы — вот, что ждет вас 23 марта!