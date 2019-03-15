Милиция нашла пропавшего Максима Пархоменко. Только не сообщает, где и что с ним произошло (обновлено — сообщили)

  • 15 марта 2019, 12:33
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Хорошие новости в том, что, судя по официальному сообщению, с мальчиком все хорошо.

Напомним, сегодня ОВД Железнодорожного района объявило о розыске Максима Пархоменко, мальчика 2007 года рождения, который накануне ушел из поликлиники по улице Ландышева в неизвестном направлении и пропал.

К счастью, как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, ребенок найден. По началу информации о том, где был найден мальчик и что с ним произошло озвучено не было. Однако позднее в официальном сообщении УВД добавили, что Максим нашелся в одном из магазинов в Центральном районе.

По информации милиции, самочувствие мальчика нормальное и в настоящий момент с ним общаются инспекции по делам несовершеннолетних ОВД администрации Железнодорожного района.

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Места: Гомель (25032)

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