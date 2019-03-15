21 марта в Гомеле пройдет благотворительный марафон в помощь маленькой Соне

Главная цель его — привлечь внимание горожан к проблемам детей, остро нуждающихся в поддержке и материальной помощи. Придя в городской центр культуры на улице Ирининской, купив билет, вы сможете поддержать Софию Слука, ребенка-инвалида из поселка Ченки Гомельского района.

Девочка родилась 21 января 2017 года и до 10-месячного возраста развивалась абсолютно здоровой. Но вдруг случился приступ судорог, они стали повторяться. Семь суток малышка провела в реанимации под наблюдением врачей, прошла различные обследования. Ведущие специалисты на консилиуме определили диагноз: у девочки эпилептический синдром с наличием генерализованных тонико-клонических приступов, носитель цитомегаловирусной инфекции.

Приходите на марафон, чтобы реально поучаствовать в социально значимом деле, проявив свое милосердие и гуманизм. Цена билета 5 рублей.

Все собранные средства будут переведены на благотворительный счет Софии

БПС-Сбербанк BY79BPSB3014F000000007098666

Приорбанк BY91PJCB30144000081128472933