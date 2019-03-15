«Если и рубят деревья, то пусть бы школам отдавали — детям на поделки». Из-за очередной реконструкции Советской в Гомеле спилят еще 70 деревьев

На центральной улице Гомеля начинается очередная реконструкция.

«Мы — люди подневольные, сказано пилить — мы пилим...»

В четверг утром в редакцию «Сильных новостей» поступили сообщения от гомельчан: в районе троллейбусного парка валят здоровые деревья. Мы незамедлительно выехали на место.

Перед зданием предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению находится зеленая зона, площадью примерно 100-150 квадратных метров. Фактически — маленький скверик. Около пятнадцати деревьев тут уже было спилено, пни — аккуратно замазаны грунтом. Но по сложенным в кучу обрубкам стволов видно — деревья были абсолютно здоровыми. Рядом стояла машина предприятия «Красной гвоздики». Тут же рабочие мирно перекусывали «тормозками». Спрашиваем у них: почему срублены эти деревья?

— Нам начальство отдало приказ — мы должны выполнять, — говорит рабочий постарше. — Для чего — нам никто не объясняет.

Но люди в спецовке все же добавляют: слышали, что деревья вырубаются под некий коммерческий объект.





Под какой? Справа от зеленой зоны строится огромный корпус ТЦ «Корона». В жилом здании слева — четыре магазина, в которых можно купить продукты, пинский трикотаж и надгробный памятник. На остановке рядом — еще две торговые точки. Куда уж больше? И почему еще один объект коммерции должен находиться непременно на месте деревьев?

Деревья на пути прогресса и торговли?

Но все оказалось не так просто. Начальник Гомельской районной и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев сообщил нам:

— Данный снос объектов растительного мира осуществляется по согласованному проекту. На этом участке улицы Советской, от предприятия «Горэлектротранспорт» до пересечения с улицей Ефремова будет расширяться проезжая часть. Делается это в связи с изменением маршрута движения. Для того, чтобы снять общественную напряженность, в настоящий момент мы готовим документ с обоснованием для СМИ.





При этом стандартное расширение проезжей части может вестись на ширину одной полосы — это около 3 метров. Деревья же сносят в полосе шириной 15-20 метров от дороги. Но, оказывается, здесь пройдут подъездные пути к ТЦ «Корона». Всего в ходе этих работ запланировано к сносу около 70 деревьев по обе стороны улицы Советской. Кроме площадки у здания Общества инвалидов по зрению, деревья были вырублены и на противоположной стороне центральной улицы. Это также вызвало возмущение проживающих здесь людей. Но начальник городской природоохраны успокаивает:

— Конечно, когда вырубают деревья — это не очень хорошо. Но Гомель — это большой город, ему надо развиваться. В данном случае радует то, что в качестве компенсационных посадок уже высажено около 360 деревьев.





Впрочем, местные жители говорят: от того, что где-то произведены абстрактные посадки молодых саженцев, им не легче. Ведь взрослые деревья, дающие в зной тень, защищающие от шума, пыли и выхлопных газов, вырублены у них под окнами. Также, насколько можно понять, подъездные пути от оживленной магистрали к торговому центру пройдут рядом с входом в общежитие инвалидов по зрению.

ТЦ «Корона» станет вторым крупным заведением торговли в этом районе. Относительно недавно неподалеку был открыт центр мебели и интерьеров «Карусель».





Липа и реконструкция

Когда мы уже покидали это место, к нему подъехал микроавтобус. Его водитель стал складывать в машину небольшие обрубки деревьев.

— На дрова? — поинтересовались мы у него.

— Да вы что? Это же — липа!





Выяснилось, что мужчина занимается резьбой по дереву. А липовая древесина — идеальный материал для этого художественного промысла. Липа достаточна мягкая для работы, но в зависимости от степени просушки может приобретать высокую прочность. Иногда, как говорит специалист, почти как у дуба.

— Я ходил на «Красную Гвоздику», у них там на складах много древесины без толку лежит. Лучше бы школам отдавали — детям на поделки.



