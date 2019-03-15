Вышел из поликлиники и пропал. В Гомеле ищут одиннадцатилетнего Максима Пархоменко

  • 15 марта 2019, 10:35
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ОВД администрации Железнодорожного района устанавливается местонахождение без вести пропавшего малолетнего Пархоменко Максима Сергеевича, 2007 года рождения, который 14 марта 2019 года около 15.30 ушёл из поликлиники по улице Ландышева в Гомеле в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 11 лет, рост 146-147 см, худощавого телосложения, глаза тёмно — серые, уши больше прилегающие, брови широкие, губы более тонкие, волос тёмно — русый, коротко стрижен.

Особые приметы: в области переносицы небольшой шрам (травма детства).

На момент ухода предположительно был одет: тёмно-синяя вязанная шапка, зимняя матерчатая куртка чёрного цвета, чёрные джинсы и кожаные чёрные полуботинки на молнии.

При себе у разыскиваемого был рюкзак серого цвета с небольшим пушистым шариком. Денежных средств у последнего не было.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение пропавшего, сообщить по телефону +375296082502 либо по номеру 102.

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