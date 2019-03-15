Вышел из поликлиники и пропал. В Гомеле ищут одиннадцатилетнего Максима Пархоменко

ОВД администрации Железнодорожного района устанавливается местонахождение без вести пропавшего малолетнего Пархоменко Максима Сергеевича, 2007 года рождения, который 14 марта 2019 года около 15.30 ушёл из поликлиники по улице Ландышева в Гомеле в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 11 лет, рост 146-147 см, худощавого телосложения, глаза тёмно — серые, уши больше прилегающие, брови широкие, губы более тонкие, волос тёмно — русый, коротко стрижен.

Особые приметы: в области переносицы небольшой шрам (травма детства).

На момент ухода предположительно был одет: тёмно-синяя вязанная шапка, зимняя матерчатая куртка чёрного цвета, чёрные джинсы и кожаные чёрные полуботинки на молнии.

При себе у разыскиваемого был рюкзак серого цвета с небольшим пушистым шариком. Денежных средств у последнего не было.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение пропавшего, сообщить по телефону +375296082502 либо по номеру 102.