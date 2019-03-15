Ну хотя бы без снега! Погода в Гомеле на выходные

  • 15 марта 2019, 09:33
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В Гомеле в этот уикенд будет очень сыро, но зато тепло.

В субботу температура воздуха не опустится ниже +2°С, а днем воздух прогреется до +5°С. Синоптики прогнозируют затяжной дождь на весь день.

В воскресенье днем температура воздуха составит до +8°С, а дождь будет идти только в первой половине дня.

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Места: Гомель (25032)

Метки: Погода (1985), Главное (6885)

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