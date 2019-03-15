Ну хотя бы без снега! Погода в Гомеле на выходные

В Гомеле в этот уикенд будет очень сыро, но зато тепло.

В субботу температура воздуха не опустится ниже +2°С, а днем воздух прогреется до +5°С. Синоптики прогнозируют затяжной дождь на весь день.

В воскресенье днем температура воздуха составит до +8°С, а дождь будет идти только в первой половине дня.