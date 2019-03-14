В Гомеле неожиданно и скоропостижно умерла ученица 10-го класса. В школах начались профилактические мероприятия
- 14 марта 2019, 18:52
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Места: Гомель (25022)
Метки: Происшествия (14119), Главное (6879)
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