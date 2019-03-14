В Гомеле неожиданно и скоропостижно умерла ученица 10-го класса. В школах начались профилактические мероприятия

В понедельник, 11 марта, в Гомеле умерла школьница. Подозревают менингит.

В средней школе № 1 произошло ЧП: скончалась десятиклассница. О происшествии редакции «Сильных Новостей» сообщили родители учащихся данного учреждения.

Ходят слухи, что девочка умерла в школе, но это не совсем верно. Школьницу из дома забрала «скорая». Однако несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: она скончалась в больнице.

На сегодняшний день точный диагноз не установлен, но подозревают менингит. В связи с этим родители учеников данной школы получают SMS следующего содержания: «Необходимо пропить всем курс антибиотиков Аугментин® (875 мг/125 мг) 1 табл 2 раза в день, 7 дней для экстренной профилактики. Всем детям из нашего класса и из параллельного. Если есть вопросы обращаться в поликлинику к своему участковому врачу или заведующему поликлиники».

Проводится проверка.