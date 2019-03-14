В Гомеле неожиданно и скоропостижно умерла ученица 10-го класса. В школах начались профилактические мероприятия

  • 14 марта 2019, 18:52
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В понедельник, 11 марта, в Гомеле умерла школьница. Подозревают менингит.

В средней школе № 1 произошло ЧП: скончалась десятиклассница. О происшествии редакции «Сильных Новостей» сообщили родители учащихся данного учреждения.

Ходят слухи, что девочка умерла в школе, но это не совсем верно. Школьницу из дома забрала «скорая». Однако несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: она скончалась в больнице.

На сегодняшний день точный диагноз не установлен, но подозревают менингит. В связи с этим родители учеников данной школы получают SMS следующего содержания: «Необходимо пропить всем курс антибиотиков Аугментин® (875 мг/125 мг) 1 табл 2 раза в день, 7 дней для экстренной профилактики. Всем детям из нашего класса и из параллельного. Если есть вопросы обращаться в поликлинику к своему участковому врачу или заведующему поликлиники».

Проводится проверка.

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Места: Гомель (25022)

Метки: Происшествия (14119), Главное (6879)

Комментарии правила
  • Елена Ворлбьева 14-03-2019 21:20
    Да сейчас весь техперсонал, травит детей и травится сам Полидезом.Хотя эти все обработки должны производится в их отсутствии. А администрация льет их в ведро и идите мойте когда они там бегают. Инструкцию чиьать никто нехочет и техперсонал не слушают которые эту инструкцию знают наизусть.




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