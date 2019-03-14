Почти 11 кг марихуаны изъяли у дилера в Гомеле

  • 14 марта 2019, 17:55
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Оперативники наркоконтроля нашли и изъяли у гомельского дилера почти 11 кг марихуаны, сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В середине февраля этого года в Гомеле оперативники областного наркоконтроля задержали местного жителя 1988 года рождения, у которого нашли бумажный сверток с измельченным растительным веществом массой 3,51 г. Экспертиза показала, что это марихуана. Выяснилось, что задержанный купил наркотик.


При оперативно-разыскных мероприятиях правоохранители вышли на наркодилера. Им оказался гомельчанин 1988 года рождения. В его квартире были изъяты картонные коробки, в которых хранились сухие стебли и листья, а также измельченная растительная масса. Экспертизой установлено, что это также марихуана. Всего изъято восемь коробок общим весом 10 кг 968 г. Установлено, что задержанный не только продавал наркотик, но и сам употреблял его.

Материалы проверки в отношении продавца и покупателя наркотических средств переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета.

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БелТА
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Места: Гомель (25021)

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