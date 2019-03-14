В Гомеле определились с кандидатами в Мистер и Мисс Гомельская область. Смотрите, какие все красивые

  • 14 марта 2019, 16:52
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На сайте Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» стартовало online-голосование за приз зрительских симпатий регионального конкурса «Мисс и Мистер Гомельская область — 2019».

В этом году организаторы мероприятия из Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» решили изменить привычный формат и объединить в один день на одной сцене сразу два конкурса — красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также стиля и мужества «Мистер Гомельская область».

Кастинги прошли во всех городах области. В итоге отобрали 12 девушек и 12 молодых людей. Победителя определят в Гомеле 6 апреля. А пока можно посмотреть, как выглядят претенденты, и проголосовать за понравившегося.

Девушки

Володькина Маргарита

Самедова Диана

Кацубо Анна

Кунцевич Виктория

Пшенцева Екатерина

Моисеенко Юлия

Серик Анастасия

Яковленко Карина

Могильная Марина

Шиленкова Валерия

Кострома Ольга

Герасименко Юлия

Парни

Кучеренко Олег

Дубров Игорь

Евтушенко Никита

Мельников Илья

Наумович Игорь

Янтовский Евгений

Гнусков Антон

Уланов Артем

Яцук Александр

Ермолюгин Сергей

Пацай Даниил

Романьков Александр

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Места: Гомель (25021)

Метки: Афиша (2221)

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