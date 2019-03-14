В Гомеле определились с кандидатами в Мистер и Мисс Гомельская область. Смотрите, какие все красивые

На сайте Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» стартовало online-голосование за приз зрительских симпатий регионального конкурса «Мисс и Мистер Гомельская область — 2019».

В этом году организаторы мероприятия из Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» решили изменить привычный формат и объединить в один день на одной сцене сразу два конкурса — красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также стиля и мужества «Мистер Гомельская область».

Кастинги прошли во всех городах области. В итоге отобрали 12 девушек и 12 молодых людей. Победителя определят в Гомеле 6 апреля. А пока можно посмотреть, как выглядят претенденты, и проголосовать за понравившегося.

Девушки

















































Парни















































