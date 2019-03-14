42 года на чемоданах. В получасе ходьбы от центра гомельчане живут с печками, без канализации и воды, ожидая сноса своих домов с 1977 года

Пока в городе меняют хорошую плитку на новую, строят туалеты стоимостью в миллион долларов, возводят монументы героям войны, которые боролись за «светлое будущее», то самое будущее оказалось доступно не всем. Напоминаем, на улице 2019 год. Люди освоили космос и опустились на дно Марианской впадины. Тем временем, жители отдельных домов в Гомеле живут без канализации и воды.

В редакцию «Сильных новостей» обратилась жительница одного из таких домов.

— Мы — жители частных домов на перекрёстке улиц Барыкина и Владимирова, всего у нас семь домов — три по улице Барыкина и четыре по улице Владимирова. В 1977 году возник проект магистрали «Север — Юг», которая должна была соединить 5-й микрорайон с «Сельмашем». Считается, что эта магистраль позволила бы значительно разгрузить другие улицы. И наши дома попали в этот проект под снос. В 80-х годах сносили дома по нечётной стороне улицы Барыкина от современного рынка «Черноморский» и до наших трёх домов и по улице Владимирова сносили дома (тогда это была улица Гайдара) — оставили четыре дома. Чей светлый ум посетила идея оставить на перекрёстке наши дома — история умалчивает.





Прошло 42 года, а мы всё в ожидании чуда. Все эти годы, так как мы «под снос», нам было запрещено улучшать объекты недвижимого имущества. На данный момент, в 2019 году, у нас печное отопление, газ в баллонах, канализации и горячей воды нет, санузел с выгребной ямой на улице, душ — только летний в огороде. Некоторые дома были построены ещё до революции 1917 года, остальные до ВОВ. Они настолько старые, что в них при постройке конструкцией не были заложены помещения под котельную и удобства — подходящих мест нет.

Только 26 декабря 2017 г., в соответствии с п.3 Указа Президента Республики Беларусь, землепользователям, дома которых «под снос», разрешили эксплуатировать и улучшать объекты недвижимого имущества.

Поздно. К этому времени дома пришли в плачевное состояние.





— От большого потока транспорта, вибрации на нашем перекрёстке и времени фундамент «ушёл в землю», сруб гниёт, дома просевшие, несущие стены перекошены, после дождей под полом стоит вода, — рассказывает женщина.

Мы отправили письмо в Гомельское Управление архитектуры и градостроительства. Там подтвердили, что согласно генеральному плану Гомеля, наши дома расположены в границах реконструкции ул. Барыкина и ул. Владимирова и в перспективе подлежат сносу. Улица Барыкина и ул. Владимирова подлежит реконструкции с расширением в границах красных линий до 60 м.

С мёртвой точки дело не сдвигалось. Решили писать обращения в местные инстанции.

— Первое коллективное письмо мы написали в Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Попросили проверить выполнение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха и физических факторов, проще говоря, шум и вибрацию. Лабораторные исследования выявили превышения норм по шуму, вибрации и концентрации оксида углерода. Экспертиза признала условия для проживания в наших домах неблагоприятными.

10 января этого года нам пришёл ответ на обращение из администрации Советского района: «Комплекс мероприятий по устранению неблагоприятного воздействия шума, вибрации и загрязнённого атмосферного воздуха на здоровье населения проживающего в жилых домах по адресам: ул Барыкина № 245, 247 и 249 и ул Владимирова № 30, 28, 26, 26/1, 26/А и 24 возможно разработать и осуществить на основании действующих техническо-нормативных правовых актов по архитектурной и градостроительной деятельности только при реализации Генерального плана города Гомель, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 14.12.2016 года № 453,согласно которого вышеуказанная территория определена как зона резерва многоквартирной жилой застройки, а дома индивидуальной жилой застройки подлежат сносу».

Ответ из Горисполкома особенно порадовал. Пообещали периодически проводить уборку, увлажнять улицы, дороги и тротуары в сухую погоду.

— Там нам в очередной раз подтвердили, что жилые дома, указанные в обращении, находятся в зоне «красных линий» дороги Север — Юг и в перспективе подлежат сносу. Правда, здесь же и уточнили, что поскольку реализация градостроительной документации носит длительный характер, указать конкретное время сноса не представляется возможным.

То есть в мокрую погоду неблагоприятное воздействие выхлопных газов транспорта на окружающую среду не происходит? А с шумом и вибрацией как быть? Оказывается, нужно просто поливать дороги и будет у нас экологически чистая зона — без шума, пыли и вибрации. Вот это золотое решение проблемы неблагоприятного проживания граждан — влажная уборка! — возмущается женщина.

— За 42 года городской бюджет не может выделить денег на снос семи ветхих домов. В прошлом году городской бюджет профинансировал сооружение 12-ти объектов инфраструктуры общей стоимостью 3 855 130 белорусских рублей. Среди них — две парковки у здания облисполкома, реконструкция с укладкой плитки на Жарковского и пресловутые «золотые туалеты» на набережной. Значит, деньги есть но «тількi для сэбэ».

В 2016 году в Лещинском сосоннике, что в трёх минут от нас, решили строить новый квартал многоэтажек. Районный архитектор сказал: «Главная суть архитектурной концепции — заменить существующие бараки (они расположены на чётной стороне улицы) на современные многоэтажные дома. На дворе — XXI век, а здесь ещё уличный туалет. И это в получасе пешей ходьбы от центра города».

А у нас вообще никаких удобств, кроме света и холодной воды нет — у нас 19-й век, и наши «бараки» даже соснами не прикрыты. Но это, к сожалению, никого из представителей власти не смущает.

Особенно возмущена женщина поведением Горисполкома. Их решения называет «гениальными».

— В 2016 году произошла очередная авария на нашем перекрёстке, когда машина перевернулась и снесла весь забор углового дома, чудом в него не врезавшись. Он 1910 года постройки. Я обратилась в горисполком с просьбой обезопасить дом, установить ограждение. Мою просьбу узнать, часто ли случаются аварии на нашем перекрёстке, пообещали «тщательно изучить» вместе с ГАИ и принять меры. В итоге решили убрать с перекрёстка урну, ибо она, окаянная, виновата во всех авариях, ограничивает обзор водителям. Теперь в нагрузку я имею кучу мусора возле дома, зато у водителей — «прекрасный» обзор для безопасного движения!

Многие из вас, наверное, скажут: «Чего они сидят на этих участках? Построили бы квартиру и съехали!» Резонный вопрос. Скажу за свою семью: дед был награждённый участник ВОВ — мог как ветеран стать на очередь и получить квартиру, отец занимал управленческую должность на Радиозаводе — тоже мог стать на очередь и получить квартиру. Но везде им говорили: «Зачем вам ждать в очереди несколько лет, если вас вот-вот снесут?» И вот уже 42 года на чемоданах — дед умер, отец умер, а мне досталось наследство. Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. Жалко, что у того поколения была такая безоговорочная вера в наше государство и чиновников. А сейчас из возможных вариантов, брать кредит под большой процент и строить жильё — мы не потянем, продать участки с домами — кому они нужны, в таком-то прекрасном месте?