«Не масло, а спред»: госстандарт выявил фальсифицированную молочку в Гомеле

В последнее время на прилавках у индивидуальных предпринимателей и в мелких предприятиях торговли появилась молочная продукция по ценам, значительно ниже заводских.

Но «молочка», изготовленная из натурального коровьего молока, априори не может быть дешёвой, поскольку на изготовление одного килограмма масла уходит 23 килограмма молока. Вооружившись этим фактом, специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта провели ряд контрольно-надзорных мероприятий. Результаты не заставили себя ожидать.

В продаже была установлена «молочная» продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».

Так, по результатам исследований независимой аккредитованной лаборатории в масле сливочном «Крестьянское» высшего сорта массовой долей жира 72,5%, двух российских производителей (ООО «Молочный Фрэш» и ООО «ИНФО-СЕРВИС» г. Москва) и сыре плавленом «"Голландский"» массовой долей жира в сухом веществе 45%" производства Товарищества на вере «Сыр Стародубский» (г. Стародуб, Брянской области) установлена фальсификация — замена молочных жиров коровьего молока жирами растительного происхождения.









Справочно: согласно требованиям технического регламента ТР ТС 033/2013, молочный продукт изготавливают только из молока и его составных частей, без использования немолочного жира.

При анализе внешнего вида потребительских упаковок этого «масла» установлено, что реализуемая продукция имеет одинаковый дизайн упаковки, массу нетто, штриховой код, состав и отличается только производителем.













Также на прилавках обнаружена продукция, ранее запрещённая по аналогичной причине к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь. Это сыр плавленый колбасный «Янтарный» копчёный массовой долей жира в сухом веществе 40% в упаковке из полимерных материалов массой нетто 800 г производства Товарищества на вере «Сыр Стародубский», Россия.





Фальсификация продукции идёт и по маркировке, так как изготовители, не указывая в качестве ингредиентов растительные жиры, называют продукцию сливочным маслом и плавленым сыром. На самом деле данное «масло» является спредом или маргарином, а «сыр» — молокосодержащим продуктом, изготовленным по технологии плавленых сыров, с заменителем молочного жира. Причём с января текущего года рядом с наименованием такого продукта должна присутствовать надпись «Содержит растительные масла».

Получается, производители умышленно придают продукту внешний вид, свойства другого продукта, в том числе декларируя это в маркировке и сопроводительных документах о качестве. В конечном итоге это сказывается на потребителе, который зачастую выбирая подешевле, вместо знакомого с детства продукта рискует употребить суррогат.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Гомельской областной инспекцией Госстандарта принимаются исчерпывающие меры по недопущению обращения такой продукции: субъектам хозяйствования выдаются предписания об изъятии её из обращения, виновные лица привлекаются к административной ответственности, материалы направляются в Госстандарт для вынесения предписаний о запрете ввоза и обращения в Республике Беларусь опасной продукции, а также отмене документов (деклараций о соответствии) на такую продукцию.

Реестры запрещённой к обращению опасной продукции и отменённых документов размещены в свободном доступе сети интернет на официальных сайтах Госстандарта Республики Беларусь gosstandart.gov.by и Гомельской областной инспекции Госстандарта gomeloig.gov.by.

Как известно белорусская «молочка» пользуется спросом у россиян за своё качество и натуральность. Однако появляется всё больше случаев выявления отечественными предприятиями-изготовителями на российском рынке поддельной продукции. Недобросовестные производители Российской Федерации свой некачественный продукт упаковывают в материалы (к примеру, кашированную фольгу) с указанием в качестве изготовителя известные предприятия Гомельского региона, тем самым бросая тень на репутацию добросовестных производителей.







