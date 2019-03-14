В Гомеле БРСМ собирает личную информацию о студентах, не состоящих в организации. Зачем — не говорят

Об этом «Сильным новостям» рассказал студент университета, староста одной из групп. Молодой человек пожелал остаться анонимным.

— 12 марта во «ВКонтакте» мне написала какая-то девушка. Не представилась. Непонятно, кто она и откуда. Попросила предоставить ей фотографии студентов по списку, который у неё был для какой-то республиканской базы БРСМ.

Я посмотрел списки и сказал, что в них есть студенты, которые в БРСМ не состоят. Попросил её предоставить документы, на основе которых она может просить эти фотографии. В ответ услышал: «Сейчас мы разберёмся». Похоже, что она написала ещё кому-то, после чего мне сказали: «Свою фотографию можешь не скидывать, но остальным передай». Я повторил, что без основания ничего передавать не буду. Тогда мне переслали сообщение от секретаря первичной организации «БРСМ» в БелГУТе. В нём говорилось, что эти базы в любом случае будут заполнены с нашего, или без нашего ведома. Спрашивала, что в этом такого и почему я задаю столько вопросов. Я написал, что эта информация меня не удовлетворяет, и дальше я буду общаться только в присутствии администрации университета.

После того, как они узнали, что сам я в БРСМ не состою, сказали, мол, наша ошибка была в том, что мы обратились к вам, тогда как вы там не состоите. На что я ответил, что ошибка не в этом, а в вашем неправильном подходе к работе.

После этого диалога, секретарь первички написала мне сама. Спросила, мол, у вас, парень какие-то проблемы? Если есть, приходите ко мне. Я ответил, что у меня проблем никаких нет. Пусть предоставят мне основания на предоставление личной информации и я с ними пообщаюсь. Но, опять же, в присутствие администрации. Затем она написала мне очень много сообщений, приглашала на личную беседу «попить чаёк» и во всём разобраться. Потому что «я серьёзный молодой человек» и она «не хочет конфликтов», привлекать администрацию и т.д..

На что я ответил, что наша беседа приняла совсем другой ракурс и общаться в таком тоне я не буду. Это не профессионально. Ответила: «Хорошо», затем удалила все сообщения. К счастью, я успел всё это заскринить.





После этого молодой человек обратился в деканат. Там отправили к проректору. На беседу пригласили и секретаря БРСМ.

— Секретарь изложила свою версию, очень краткую. Про то, что было в сообщениях, не рассказала. Тогда я сам предоставил переписку проректору. Проректор в переписке ничего оскорбляющего не увидела, ничего такого, что могло бы вызвать негативные отзывы. Я сказал: «Не увидели вы — увидят журналисты».

Кто отправил самое первое сообщение в этой истории, парень так и не понял. Никто этот факт не прокомментировал. Зачем и что это за «база» тоже неясно.

— Может, им действительно нужно заполнить какую-то базу. Возможно. Но они не смогли сделать это по-человечески. Некомпетентно. Я вообще сначала подумал, может, им нужны наши фотографии, чтобы всех включить в БРСМ без нашего ведома.

Оставлять эту историю как есть, парень не собирается. Готовит заявление на имя ректора.

— Передо мной извинились. Всё хорошо обошлось. Но я сказал, что не хочу оставлять это так. Напишу заявление на имя ректора в отношении секретаря БРСМ, чтобы в дальнейшем это не повторилось. На нашем курсе процентов 30-40 состоят в БРСМ. А после этой истории два человека из группы написали заявления о том, чтобы выйти из объединения.

В комментарии «Сильным новостям» в Первичной организации отказали. Поговорить с проректором тоже не удалось: «Нет на месте», — в ответ на несколько звонков.