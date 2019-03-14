Где в Гомеле будут работать консультативные пункты по защите прав потребителей

  • 14 марта 2019, 13:25
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15 марта с 10.00 до 19.00 в Гомеле будут работать консультативные пункты по защите прав потребителей на предприятиях торговли всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

— супермаркеты «Алми» (ул. Мазурова, Сухого);

— гипермаркеты «Евроопт» (ул. Хатаевича, пр. Речицкий);

— супермаркет «Евроопт» (проспект Космонавтов);

— магазин № 3 «Оксана» (ул. Барыкина, д. 100);

— магазин № 9 «Наталья» (ул. Ильича, д. 47);

— магазин № 11 «Дашенька» (ул. Минская, д. 42);

— магазин № 4 «Алеся» (ул. Ильича, д. 30);

— магазин № 10 «Черниговский» (ул. Ильича, д. 301);

— магазин № 23 (ул. Ильича, д. 87а);

— магазин «Доброном» (ул. Советская, д. 97);

— магазин «Доброном» (ул. Б. Царикова, д. 5а/1);

— магазин «Океан» (ул. Кожара, д. 1);

— магазин «Росинка» (ул. Привокзальная, д. 2а);

— магазин «Клёнковский» (ул. Макаёнка, д. 27/3);

— торговый центр «Гиппо» (ул. Косарева, д. 18);

— магазин «Надежда» (пр. Речицкий, д. 91);

— Гомельский центральный рынок (ул. Карповича, 28);

— магазин «Эконом-Маркет» (ул. Огоренко, д. 33);

— магазин «Старый Универмаг»;

— магазин «Универмаг Гомель» (при участии главного специалиста управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Янины Камайкиной).

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