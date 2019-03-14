В здании гомельского цирка на выставке непродовольственных товаров продают поддельную красную икру с поддельными сертификатами качества — фотофакт

В Гомель ввезли красную икру сомнительного качества. Произведена вроде бы в России, но вот качество — очень сомнительно. Реализуют на выставках-продажах, предъявляют сертификат качества. Производитель, в свою очередь, утверждает, что такая икра — подлог. Продавцы все отрицают. Икра с рук — что с ней не так?

О том, что в здании гомельского цирка на выставке-продаже непродовольственных товаров «Все для женщин» появилась икра с сомнительным качеством, в редакцию «Сильных новостей» сообщила молодая семья, которая стала жертвой нечестных продавцов: «В цирке сейчас проходит выставка. Купили сегодня там икру кеты по очень привлекательной цене. На вопрос „Почему так дешево?“, продавец сказал: „Потому что без посредников“. Дома открыли, на вкус не икра. Не соленая, не сладкая. Отваривали — ничего с ней не происходит. „Пробила“ по ГОСТу, по штрих-коду — всё сходится. Потом поискали по производителю, и оказалось, что с этой икрой уже были вопросы в России».





Но вопросы по качеству и происхождению этого продукта не только были, но и остаются до сих пор. Правда, рынок сбыта увеличился. Поддельная икра из России пришла и в Беларусь. Выставка «Все для женщин» находится в здании гомельского цирка и действует с 5 марта по 17 марта. Расположена она на первом этаже, вход свободный. Несмотря на то, что выставка позиционируется как непродовольственная, в продаже «для женщин» кроме одежды и косметики, есть мед, мясо и консервы.





Стенд с различными рыбными консервами пройти и не заметить сложно. Небольшой торговый павильон забит разнообразными баночками с рыбой и икрой. Всё произведено в России. В самом «лакомом» уголке для покупателя расположена красная икра кета «ГОСТовская» по цене 10 рублей за стеклянную баночку. Покупают ее хорошо. За полчаса наблюдений за продажами, каждый второй посетитель обращал внимание на недорогой продукт. В гомельских магазинах такая икра стоит в два раза дороже.

Что же с ней не так? После небольшого расследования стало очевидно — эта икра поддельная. И выдает ее даже не качество продукции, которое также вызывает сомнения, а упаковка и «сертификат». Выяснить, что икра ненастоящая легко. Достаточно иметь смартфон и выход в интернет.

Берем баночку в руки и внимательно читаем производителя — ПК «Смак», г. Южно-Сахалинск, ул. Западная, 110. Точно такой же адрес на сертификате. Самый простой способ выяснить происхождение икры — проверить производителя. Открываем сайт компании «Смак», и первое, что выясняется — производство находится в Новосибирске. А на главной странице сайта большими буквами предупреждение: «Осторожно, подлог!», где в тексте упоминается тот самый адрес с баночки, продающейся в Гомеле.





Чтобы окончательно убедиться, что в Южно-Сахалинске нет рыбного производства, «гуглим» адрес в реестре юрлиц. По адресу ул. Западная, 110 расположено общество с ограниченной ответственностью «Орион». И они точно не занимаются производством консервов.





В телефонном разговоре с администратором выставки «Все для женщин» Оксаной выясняется, что для участия в ярмарке продавцы предъявляли сертификат качества с печатями. Этого достаточно, чтобы начать реализовывать контрафактную продукцию в Гомеле. Никто из организаторов выставки не подвергает сомнению подлинность сертификатов

Продавцы все отрицают. На просьбу показать документы, гарантирующие качество продукта, были предъявлены заверенные копии бумаг с печатями на адрес несуществующего производителя. Делаем вывод — бумаги фальшивые, печати тоже.





Кроме этого сертификата соответствия продавцы обещали показать товарные накладные, но по их словам бумаги лежат где-то в Смоленске в сейфе. Показать их смогут только через пару дней, когда выставка уже завершится. Ожидаемый ответ.

Есть вероятность, что поддельная икра продается не только в Гомеле на подобных выставках-продажах, где у покупателей не вызывает сомнения качество продукта, ведь проходят такие выставки по всей Беларуси. Обычно арендуются помещения в центре города. В Гомеле — цирк. В Речице, к слову, центральный Дворец культуры. Куда больше доверия вызывают подобные ярмарки, организованные в государственных помещениях. Ведь есть разница — купить с рук где-то возле рынка, или в здании цирка?

Покупатели этой контрафактной икры, обратившиеся в редакцию, рассказали, что по вкусу она напоминает искусственную альгиновую. К слову, в гомельских магазинах есть два типа имитации красной икры — из водорослей и имитация лососевой икры, в которой лопаются икринки как в настоящей. Цены не превышают 3 р. за баночку. Цены справедливые по отношению к качеству товара.





Что делать, чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов:

В первую очередь, не «вестись» на маленькую цену и не покупать икру с рук. В гомельских магазинах настоящая красная икра «Кета» стоит около тридцать рублей. На что рассчитывает покупатель, когда видит такую же, но за десять?

Вот как выглядит настоящая красная икра «ГОСТовская» на сайте производителя: http://www.obkomovskaya.ru/?Nasha_produkciya:Ikra_lososevyh_ryb:Ikra_%C2%ABGOSTovskaya%C2%BB

Если вы уже купили икру «ГОСТовскую» на выставке «Все для женщин», и качество вас не устроило, вы можете обратиться к продавцу и вернуть деньги. В этом нас заверили в администрации выставки, добавив, что они всегда идут навстречу покупателю.

Кроме этого покупатель в подобной ситуации всегда может обратиться в общество защиты прав потребителя.



