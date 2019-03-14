«Это не ваше, это все наше». Большой протест рыбаков на Гомельщине — видео

Жители Житковичского района протестуют против передачи Красного озера в собственность национального парка. Ведь тогда ловить рыбу и охотиться здесь смогут только избранные и, как говорят местные жители, высокие гости, приближенные к власти.

Для жителей Житковичей и окрестных деревень озера Красное — место, где они выросли, поколениями ловили рыбу и охотились на утку. Однако вскоре крупнейший в Гомельской естественный водоем и прилегающая к нему в радиусе трех километров территория может отойти национальному парку «Припятский».

Местный житель Вячеслав Сеглин рассказывает:

«Если раньше за это хотя бы платили — ходили на охоту и рыбалку, то сейчас и платить-то некому. Потому что они сказали: это не ваше, это все наше».

Две трети озера, пока доступные для людей, принадлежащих арендаторам — Житковичскому лесхозу и акционерному обществу «Житковичихимсервис». Остаток, вместе с частью лесного массива, уже сейчас относится к собственности национального парка. Ее отгородили забором и запретили вход.

«Просьба к нацпарку: верните территории района! И дайте возможность району распоряжаться землями так, как район считает нужным. Потому что нацпарк хочет забрать эти угодья для своего развития, а району развиваться не надо?»

«Они за 2018 год провели только две охоты. Две. Остальная территория Житковичского лесхоза провела 600 охот. Зачем им тогда все озеро, называется? И то, поохотился господин Бамбиза один раз, а второй раз — Маменко Игорь, юморист этот из России. Все», — говорят местные жители.

Степан Бамбиза — директор национального парка «Припятский» и человек, близкий к властям Беларуси. Его родной брат Николай ранее руководил Беловежской пущей, а двоюродный брат Иван возглавлял «Белнефтехим» и работал вице-премьером Беларуси. Деятельность на посту самого Степана экологи критиковали за вырубку леса.



