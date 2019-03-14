В Гомеле «Икарус» 1989 года выпуска до сих пор обслуживает пассажиров

В Гомеле до сих пор на ходу «Икарус-250», сошедший с заводского конвейера в 1989 году. С автобусом связана целая эпоха междугородных и туристических перевозок — он был первой и единственной импортной пассажирской техникой в республиках Советского Союза. Журналисты городского журнала «Белка» побывали в Автобусном парке № 1, вспомнили детство и, кажется, поняли, за что так любят «Икарус» водители и пассажиры.





— Ещё полгода назад на ходу были три такие машины, в силу износа две пришлось утилизировать, — сразу вводит в курс дела главный инженер автопарка Игорь Капитанов. — Наш ветеран ещё послужит. Работает в основном на заказных перевозках, и, хотя стоимость услуги практически не отличается от МАЗа, постоянные клиенты оформляют заказ именно на «Икарус».





«Старичок» выходит в рейсы день в день. Им пользуются работники предприятия «Алкопак», птицефабрики, практически всех строительных организаций, работающих за пределами города. Своё предпочтение заказчики объясняют комфортом салона и уважением к раритету.





По словам Капитанова, автопарку поддерживать машину в хорошем техническом состоянии не в тягость:

— Проблем с запасными частями нет. Определённый запас создан на предприятии, но и заказать их со стороны по-прежнему можно. Чуть дольше приходится ждать доставки специфического заказа, но это не критично.









Водитель «Икаруса» Александр Поддубный, который отвечает за машину вот уже восемнадцать лет, добавляет, что его лайнер заходит в ремонтную зону реже, чем современные МАЗы, да и то по мелочам. Кузов в последний раз приводили в порядок пятнадцать лет назад, сохранив оригинальные фермы и колёсные арки, а двигатель не вскрывали для капитального ремонта уже тринадцать лет.





— Мосты и другие агрегаты, элементы отделки салона, светотехника — всё родное. Автобус прошёл более двух миллионов километров, а всё работает, вплоть до индивидуального освещения пассажирских мест и их обдува, — в подтверждение своих слов водитель «Икаруса» зажигает в салоне лампочки.









Александр сел за руль пассажирского автобуса в 1971 году. Начинал на ЗиСе, потом были ЛиАЗ, ЛАЗ. Хорошо помнит времена, когда в Гомель начали поступать венгерские «Икарусы». Машины приходили в областной центр на железнодорожных платформах. Водителю же достаточно было завести двигатель, съехать на разгрузочную рампу своим ходом и доставить автобус в парк.

— Ездил на «Икарусе» куда Родина прикажет, — смеётся Поддубный. — В Москву, Орёл, Смоленск, польские города. И часто слышал от пассажиров восторги по поводу плавности хода и тихого звука работы двигателя. Да и самому приятно, как двигатель «поёт». А накатом мягкий «Икарус» разрезает воздух на трассе, словно пуля.









Про возможное списание родного «старичка» водитель даже не слышал. Считает, что ещё не время сдавать автобус в лом. Такого же мнения придерживается Игорь Капитанов:

— Работаем каждый день и слышим только положительные отзывы. Автобус тёплый, мягкий, кресла удобные. Процент отказа на линии у него для своих лет удивительно низкий.





А вот идею сохранить для потомков память о последнем гомельском «Икарусе» и водитель, и главный инженер поддерживают.

— «Икарусу» нужно отдать должное, он этого заслуживает, — говорит на прощание главный инженер. — В каком виде — вопрос пока открытый. По крайней мере, у нас в автопарке есть желание создать на территории собственный уголок «Икаруса».

***

Тем временем. Гомельчане предложили сохранить троллейбус ЗиУ-682 и «Икарус-250» для потомков

Самые узнаваемые модели общественного транспорта в областном центре остались в единственных экземплярах. В январе жители Гомеля создали петицию с предложением сохранить обе машины, выполнить их ремонт и использовать на регулярных и заказных пассажирских перевозках, а также во время городских праздников. Петицию подписали 355 человек.

Гомельский облисполком ответил на коллективное обращение. В письме за подписью заместителя губернатора Владимира Горбачёва сообщается, что Автобусный парк № 1 пока не планирует выводить «Икарус-250» из эксплуатации. В дальнейшем машину сохранят в качестве ретроавтобуса с возможностью перевозки пассажиров.

По поводу троллейбуса лишь подтверждается его наличие на балансе «Горэлектротранспорта». По истечении срока эксплуатации машины предложение авторов петиции обещают принять во внимание.