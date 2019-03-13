Куда пойти, у кого поучиться? В Гомеле обсудят перспективы белорусской системы образования

17 марта в пространстве «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж) на интерактивной дискуссии обсудят отечественную систему образования.

Белорусы активно пытаются реформировать собственную систему образования. Но частыми реформами часто теряются суть — к чему мы стремимся, чему пытаемся научить и научиться и кого стоит брать за образец. На мероприятии будет возможность узнать больше о том, как белорусам стоит реформировать образовательную сферу, откуда можно привлечь инвестиции на это далеко не дешёвое занятие. Можно будет ознакомиться и с тенденциями, которые сейчас наблюдаются в образовании за границей, какие страны наиболее интересны в этом плане и что в них притягивает белорусских студентов. Актуальным остаётся и вопрос возможности использования опыта наших соотечественников, получивших образование за рубежом на родине.





Спикером на мероприятии будет Вадим Можейко — аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS). Вместе с ним мы попытаемся обсудить эти, а также другие вопросы.

Помогать разобраться в вопросах изменения системы образования будет ведущий мероприятия Евгений Меркис.

Когда: 17 марта в 17:30

Где: пространство «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж). Вход свободный.

Интерактивная дискуссия пройдёт в рамках серии мероприятий, организованных «Центр регионального развития ГДФ,» посвящённых 17 целям устойчивого развития Беларуси.

Подробнее о мероприятии можно узнать в ВКонтакте и Facebook.



