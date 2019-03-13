На больших выходных БЖД перевезла из Минска в Гомель и обратно 14,5 тысяч пассажиров

С 7 по 10 марта поездами с нумерованными местами железная дорога перевезла более 207 тысяч человек. Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса — 140 тыс. пассажиров, поездами международных линий — 67 тыс.

Поездами с ненумерованными местами перевезено более 530 тыс. пассажиров.

Максимальный пассажиропоток наблюдался 7 марта и в воскресенье 10 марта. В эти дни было перевезено около 420 тысяч человек, сообщает пресс-служба железной дороги.

Из Минска в Гомель и обратно перевезено более 14 тысяч пассажиров, по маршруту Минск—Брест—Минск около 14,5 тысяч пассажиров, Минск—Витебск—Минск — 7,5 тысяч пассажиров.

В международном сообщении особой популярностью пользовались поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Вильнюса.

В Москву отправились в путешествие 11 тысяч пассажиров, в Вильнюс — 2,3 тысячи.