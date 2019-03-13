Госконтролеры уличили гомельские магазины крупных ритейлеров в обмане покупателей

Комитет государственного контроля Гомельской области в 2019 году выявил нарушения в гипер- и супермаркетах областного центра при проведении контрольно-аналитических мероприятий, сообщили БелТА в КГК.

Почти в каждом проверенном торговом объекте, где реализуются расфасованные колбасные изделия (полукопченые, копченые, сыровяленые), покупателям предоставлялась недостоверная информация — на ярлыках указывались вес и соответственно стоимость на 3-40% меньше фактических. Как выяснилось, причиной расхождений чаще всего являлись значительные потери веса отдельных видов колбасных изделий при их хранении в торговом объекте (по 3-10 г в сутки). Но продавцы не перевзвешивали и не маркировали заново эту продукцию, что создавало предпосылки для обсчета покупателей.

Контрольная закупка показала, что в двух из восьми магазинов вес и стоимость колбасных изделий при расчете на кассе не перепроверялись (переплата составила более Br2). На кассе в других шести магазинах товары взвесили заново и пересчитали их стоимость.

Между тем правила торговли предусматривают право покупателей при приобретении расфасованных весовых товаров самостоятельно проверить их вес на контрольных весах, а также требовать повторного взвешивания и корректировки стоимости покупки при расчете на кассе.

Среди типичных нарушений, выявленных госконтролерами, — отсутствие полной информации о кулинарной и кондитерской продукции собственного производства, овощах и фруктах, рыбной продукции, реализуемой вразвес. В отдельных случаях не были указаны дата производства и сроки годности, состав, пищевая ценность, температурные условия хранения, изготовитель и его юридический адрес.

Выявлены и факты реализации недоброкачественной продукции.

КГК Гомельской области направил субъектам хозяйствования рекомендации об устранении выявленных нарушений и проинформировал Гомельский горисполком в целях принятия мер по исправлению ситуации.