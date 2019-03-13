Синоптики рассказали, когда в Гомель придет настоящая весна

Такой вопрос журналисты задали сотрудникам Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Придётся немного потерпеть, — говорит специалист Елена Мурашко — И 14 марта, хотя это уже середина первого весеннего месяца, не обойдётся без дождя и мокрого снега на большей части региона. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ветер южный 5 — 10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура воздуха: минимальная ночью −3..+2 ºС, максимальная днём — +4..+9 ºС.

Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега ждут нас и в пятницу. В отдельных районах — слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Температура воздуха: минимальная ночью −2..+3 ºС, максимальная днём +4..+9 ºС.

К выходным станет заметно теплее. И хотя в субботу не исключены временами дожди, минимальная температура воздуха ночью будет 0..+5 ºС, максимальная днём — +5..+10 ºС.

А вот в воскресенье придётся расстёгивать пальто. Несмотря на то что не исключён кратковременный дождь, ночью столбик термометра поднимется до .+6 ºС, а днём — до +11 — +16 ºС.

Если же говорить о второй декаде марта, то средняя температура воздуха в течение неё ожидается на 5 ºС выше климатической нормы (норма +0,4..+0,9 ºС). И это по-настоящему весенняя новость!