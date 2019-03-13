Налоговая: ставка налога на прибыль по дивидендам устанавливается в размере 12%

Если в течение трех предшествующих лет прибыль последовательно не распределялась между акционерами белорусской организации, то ставка налога на прибыль составляет 6%.

А в случае, если прибыль не распределяли в течение пяти лет, то ставка будет вообще нулевой.

Как сообщили редакции «Сильных Новостей» в ИМНС Новобелицкого района, для физических лиц применение пониженных ставок налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц возможно в нескольких случаях. Это происходит, если у белорусской организации в течение трёх или пяти лет подряд:

не принимались решения о полном или частичном распределении дивидендов между акционерами

решения о распределении прибыли принимались, но не для того, чтобы распределить ее между акционерами. При этом целевое использование прибыли законодательно в данном случае не определено.

Такой же порядок применяется в отношении прибыли, которую получает собственник унитарного предприятия.

Нужно учитывать, что для применения пониженных ставок необходимо, чтобы в течение трех или пяти лет подряд у организации имелась возможная к распределению прибыль. Отсчет трёх или пятилетнего периода заново не начинается, если в течение данных периодов возникший непокрытый убыток по итогам какого-либо налогового года не превышал ранее накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет.