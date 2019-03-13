Топ-менеджер «Милкавиты» продал в Украину продукции на $150 тысяч, но в Гомеле их так и не увидели. Теперь он под следствием

Топ-менеджер гомельского молочного предприятия обвиняется в нанесении ущерба на сумму $150 тыс. Он хотел как лучше для всех, но жестоко ошибся.

В производстве УСК по Гомельской области находится, на первый взгляд, весьма необычное уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя начальника управления по обеспечению и сбыту ОАО «Молочные продукты» (с октября 2015 года ОАО «Милкавита»). Экс-менеджер обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Время инкриминируемого события — 2009-2011 годы.

Можно предположить, что в рамках поручения Александра Лукашенко Генпрокуратуре о взыскании просроченной дебиторской задолженности белорусским субъектам хозяйствования из-за рубежа, на ОАО провели ревизию и выявили недостачу. По документам выходило, что в адрес украинского ООО «Факториал» гомельское предприятие в 2011 году отгрузило молочную продукцию, масло и сухое обезжиренное молоко на общую сумму чуть более $150 тыс., оплата должна была поступить на счет в течение 14 дней с момента отгрузки, но не поступила. И, как оказалось, не никогда не поступит — в октябре 2013 года Хозяйственный суд Житомирской области признал «Факториал» банкротом.

Поиски крайнего привели к нынешнему обвиняемому: именно замначальника управления принял решение об отпуске продукции и подписал товарно-транспортные накладные. В настоящее время следствие его обвиняет в том, что он «злоупотреблял своими служебными обязанностями, действовал из корыстных или иных личных побуждений, выраженных в намерениях получить премию за выполнение задания по снижению запасов готовой продукции и увеличении темпов роста валютной выручки... Указанные действия привели к наступлению тяжких последствий в виде причинения ОАО "Милкавита" ущерба в особо крупном размере».

Деньги с Украины гомельские молочники однозначно не получат. А бывшему топ-менеджеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Скорее всего, и иск о возмещении ущерба повесят на него. Следствие близится к завершению.

Сколько таких дел в производстве подразделений СК Беларуси, официально не сообщалось. Можно предположить, что гомельское — далеко не единственное, а деньги зависают навечно, так называемая просроченная дебиторка, не только в Украине. По данным Генпрокуратуры, в 2017 году поставки в Россию в общем объеме экспорта составили 44,4% и по сравнению с 2016 годом выросли на 18,8%. При этом долги российских предприятий увеличились на 9,3% и достигли $204 млн. Половина всей задолженности приходилось на предприятия Минпрома.

В конце прошлого года Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на заседании коллегий надзорных ведомств Беларуси и России в Москве анонсировал новые уголовные дела по фактам невозврата задолженности за поставленную в РФ белорусскую мясомолочную продукцию. Понятно, что проще наказать того, кто ближе к белорусскому правосудию. При этом суды не будут брать в расчет, что обвиняемые сами жертвы системы. Сперва их заставляют дать рост производительности, потом — любой ценой разгрузить заполненные до отказа склады и в итоге делают крайними за все просчеты в экономике.

Кстати

Руководство ОАО «Милкавита» (70% акций принадлежит государству) ославилось на всю Беларусь, когда заявило иск к 205 своим работникам о недостаче сырья на сумму BYN141,5 тыс. С предприятия с 1 ноября по 5 февраля 2016 года пропало почти 600 тонн обезжиренного молока, сырьевого молока и сыворотки. Крайними хотели сделать коллектив одного цеха. Правда, дело получило широкий общественный резонанс и, как говорится, здравый смысл победил: «Милкавита» отказалась от заявленных исковых требований к сотрудникам. А куда утекло молоко, видимо, даже следователи не знают.