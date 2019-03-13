Домашнее насилие и дискриминация по половому признаку. В Гомеле обсудили вопросы гендерного равенства — видеосюжет «Сильных новостей»

10 Синоптики рассказали, когда в Гомель придет настоящая весна Такой вопрос журналисты задали сотрудникам Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды....

24 Ватиканского священника-педофила приговорили к шести годам заключения Казначей Ватикана Джордж Пелл — самый высокопоставленный католический священник, признанный виновным в сексуальном насилии над детьми....

17 В Польше оправдали Бурого, который в 1946-м сжег пять белорусских деревень. Погибло 79 человек В 1946 году отряд поляка Ромуальда Райса (по кличке Бурый) сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Ранее он считался преступником, но&nbs...

143 В Слуцке рабочие отказывались от медосмотра, так как боялись, что найдут болезни и уволят На предприятиях часть мужчин отказалась от медицинского осмотра, сообщает «Еврорадио».

255 Налоговая: ставка налога на прибыль по дивидендам устанавливается в размере 12% Если в течение трех предшествующих лет прибыль последовательно не распределялась между акционерами белорусской организации, то ставка налога на прибыль составляет 6%....