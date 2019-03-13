Домашнее насилие и дискриминация по половому признаку. В Гомеле обсудили вопросы гендерного равенства — видеосюжет «Сильных новостей»

  • 13 марта 2019, 11:16
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Равны ли мужчины и женщины — именно эта тема стала ключевой на второй интерактивной дискуссии в рамках мероприятий «Центра регионального развития ГДФ», посвящённых программе «17 целей устойчивого развития Беларуси».

О продвижении закона о противодействии домашнему насилию рассказали представительницы инициативы «Маршируй, детка!». О дискриминируемых группах — представительница Национальной гендерной платформы, о мужском взгляде на проблемы гендерного равенства — основатель «Сильных новостей».

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Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (25007)

Метки: Общество (33723), Главное (6870), Видео (1080)

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