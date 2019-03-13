На Гомельщине супруге погибшего на сельхозпредприятии рабочего выплатят пять его годовых заработков

В июне 2017 года на одном из сельхозпредприятий Гомельщины погиб рабочий. Его смерть квалифицировали как непроизводственную, а его супруга и двое детей остались не только без главы семейства, но и без финансовой поддержки.

Вдова погибшего боролась до последнего. Она не сомневалась, что составленный акт о непроизводственном несчастном случае неправомерен и ущемляет ее права. Лишь спустя почти полтора года, в октябре 2018, суд признал жалобу обоснованной.

Однако последняя точка в деле была поставлена только 26 февраля 2019: предприятие высказало готовность выплатить материальную помощь в размере пяти годовых заработков погибшего, сообщает «Гомельское областное объединение профсоюзов».