Из-за столкновения пассажирских автобусов на Интернациональной образовалась пробка — фото, видео

  • 13 марта 2019, 09:33
  • 1057
  • 0


Около 9:15 на остановке «Завод имени Кирова» один автобус въехал в другой. Вероятно, «паровозик» собрала маршрутка.


Как сообщили читатели «Сильных новостей», у «гармошек» серьезные повреждения. ДТП вызвало затор на улице Интернациональной.

 Подпишись на Я.Н

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (25002)

Метки: Авто (6440), Происшествия (14102)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров



Новости партнеров

Загрузка...