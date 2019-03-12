«За это кто-то должен ответить». Проблему дольщиков с улицы Тельмана, которые остались без квартир и без денег, прокомментировал юрист

Письмо дольщиков из Гомеля ставит на повестку дня острую социальную проблему — об ответственности местных органов власти перед жителями территорий.

«В Гомеле с 2011 г. строились два 10-этажных жилых дома по ул. Тельмана. Право на строительство объекта Гомельский горисполком предоставил ООО «ЦентрЛизинг» (далее — застройщик). Для привлечения инвестиций застройщик выпустил жилищные облигации, которые были реализованы среди гомельчан. Строительство объекта велось на участке, занятом частным сектором, что потребовало отселения. Первый дом строился четыре года. За этот период было выпущено пять выпусков жилищных облигаций. Во избежание социальной напряженности со стороны дольщиков горисполком принял решение разделить объект на два пусковых комплекса.

В 2014 г. застройщик начал заключать соглашения об организации строительства квартир во втором доме. С нами заключили соглашения, мы приобрели жилищные облигации. Для начала строительства надо было произвести снос частного сектора со второй части земельного участка. Однако закончился срок действия лицензии об отводе земли для строительства. После этого горисполком изъял земельный участок. Впоследствии в суде выяснилось, что жильцы домов, которые попали под снос, требовали квартиры, площади которых намного превышали общую площадь сносимых домов. По данным вопросам шли суды, отселение затянулось на 2 года.

«ЦентрЛизинг» обратился в горисполком за продлением лицензии, но ему отказали. В апреле 2016 года горисполком принял решение о проведении конкурса по выбору застройщика многоквартирного жилого дома по ул. Тельмана. Дом планируется строить на том месте, где имеется незавершенное строительство: есть инженерные сети, паркинг, проектно-сметная документация, произведены исследовательские работы.

В 2016 году горисполкомом дважды был проведен конкурс на выбор застройщика, но претендент не был найден. В 2017 году директор ООО «ЦентрЛизинг» был взят под стражу и позднее осужден. В 2018 году принято решение о строительстве по ул. Тельмана жилого дома силами УКС горисполкома. Бывшие обладатели жилищных облигаций могут участвовать в строительстве дома на общих основаниях. Люди остались без квартир и без денег.

Все обращения к местным городским властям и области результатов не дали. Наши просьбы о помощи к республиканским органам заканчиваются пересылкой ответа на региональный уровень. Получается замкнутый круг».

Виталий Гуд, Нина Натеткова и др. (всего 17 подписей)

За это должен кто-то ответить

Письмо дольщиков из Гомеля ставит на повестку дня острую социальную проблему — об ответственности местных органов власти перед жителями территорий.

В соответствии с законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 2010 г. (с изм. и доп.) местные органы власти обязаны в своей деятельности придерживаться принципов законности, социальной справедливости, защиты прав и законных интересов граждан (ст.3). При этом в регионе за положение дел отвечает исполнительный комитет, в том числе за развитие жилищного фонда. Он же осуществляет контроль в области жилищного строительства (ст.41).

Применительно к данной ситуации за все должен отвечать Гомельский горисполком, а конкретнее — те должностные лица, на которых возлагался контроль за строительством. Однако в качестве крайнего выставили застройщика дома — ООО «ЦентрЛизинг». Как стало известно, 28 января 2019 г. его директора Константина Царькова суд осудил по обвинению в мошенничестве и в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. В качестве потерпевших оказались 34 дольщика того самого злополучного дома. Общая сумма убытков составила 1,775 млн рублей (новыми).

Тем не менее проблема дольщиков не разрешилась. Денег им пока не вернули. Срок действия жилищных облигаций закончился. Что можно сделать?

С правовой точки зрения могут быть три следующих варианта решения.

Первый: предоставить дольщикам право заселиться в достраиваемом доме по ул. Тельмана на основании ранее уплаченных сумм или предложить им квартиры в других новостройках.

Второй: предъявить иск к горисполкому как к субъекту, который выступал гарантом обеспечения жилищных облигаций и не проконтролировал ход их реализации застройщиком. Этот иск следует направить в экономический суд Гомельской области. На стороне владельцев облигаций должна выступить прокуратура как гарант законности и защиты прав граждан.

Третий: с учетом сложности ситуации решением Гомельского облисполкома необходимо создать комиссию из специалистов, которая должна изучить обстоятельства и подготовить проект решения.

Очевидно одно: права десятков граждан — дольщиков незавершенного строительства — грубо нарушены. Они понесли большие убытки, исчисляемые десятками тысяч рублей. За это кто-то должен ответить, в том числе и представители исполнительных органов, которые допустили такие нарушения.