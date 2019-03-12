Фотофакт: на «Кристалле» столкнулись легковушка и маршрутка, есть пострадавшие

  • 12 марта 2019, 14:35
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Сегодня днем в Новобелице произошла авария: столкнулись два автомобиля.

— Volkswagen ехал на «зелёный», маршрутка поворачивала на «красный», — сообщил очевидец ДТП редакции «Сильных Новостей».

По предварительной информации, один из участников происшествия получил травмы.




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