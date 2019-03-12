Веселые игрища для эльфов и лепреконов. В Гомеле отпразднуют День Святого Патрика

Традиционно организаторами праздника выступит школа ирландского танца «Lace of Steps». День Святого Патрика начнут отмечать 17 марта в 18:00 в Red Green-pub.

День Святого Патрика — отличный повод, чтобы приобщиться к ирландской культуре и весело провести вечер. Участников праздника ждут ирландский квиз, тематическая музыка, конкурсы, батл эльфийских танцоров, фотозона, аквагрим и, конечно, традиционные ирландские танцы.

Живая музыка на «Патрике» будет представлена гомельской группой Карамор, которая играет европейскую средневековую музыку. Организаторы обещают, что живая музыка станет волшебной лентой, связывающей воедино весь ивент.