Фотофакт: в Гомеле грузовик сбил пенсионерку, она скончалась в реанимации

Вчера вечером, примерно в 19.30, на Междугородней произошла смертельная авария: под колеса грузовика попала 67-летняя женщина.

Как сообщили в УВД, водитель на Mercedes-Benz ехал в сторону Речицкого проспекта. В момент, когда гомельчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль сбил ее.

Женщину тут же госпитализировали, однако спасти ее так и не удалось: в реанимации она скончалась.



