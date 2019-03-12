Фотофакт: в Гомеле грузовик сбил пенсионерку, она скончалась в реанимации

  • 12 марта 2019, 12:37
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Вчера вечером, примерно в 19.30, на Междугородней произошла смертельная авария: под колеса грузовика попала 67-летняя женщина.

Как сообщили в УВД, водитель на Mercedes-Benz ехал в сторону Речицкого проспекта. В момент, когда гомельчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль сбил ее.

Женщину тут же госпитализировали, однако спасти ее так и не удалось: в реанимации она скончалась.


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Места: Гомель (25000)

Метки: Авто (6438), Происшествия (14100)

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