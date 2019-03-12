ФК «Гомель» представил логотип к 60-летию клуба

  • 12 марта 2019, 11:52
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В нынешнем году ФК «Гомель» празднует 60-летний юбилей. В связи с этим на игровую форму «зелено-белых» в нынешнем сезоне будет нанесен юбилейный логотип, разработанный совместно с фанатами клуба, сообщается на официальном сайте ФК.

Логотип на прoтяжении всегo года будет также испoльзоваться в различных мероприятиях, организованных «Гомелем».

В прошлом сезоне «Гомель» был близок к вылету из высшей лиги. Однако все же сохранил элитную прописку: набрав 28 очков, он занял двенадцатое итоговое место.

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Места: Гомель (25000)

Метки: Спорт (4195)

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