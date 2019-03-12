Белстат: семьи Гомельской области в 2018 году жили на 1084 рубля в месяц

По данным Главного статистического управления по Гомельской области, располагаемые ресурсы в расчете на одно домашнее хозяйство (семью) в регионе в 2018 году составили 1084,3 рубля в месяц.

Тут надо пояснить, что под «раполагаемыми ресурсами» ведомство имеет ввиду как собственно деньги семьи, так и стоимость продуктов питания, произведенных самостоятельно, а также сумму получаемых льгот и выплат.

При этом, из 1084,3 рублей, которыми в среднем располагала семья Гомельщины, в месяц тратилось 1012,2 рубля, 76,9% из которых (778,1 рубля) приходилось на потребительские расходы.

При этом, на питание жители Гомельщины тратили 38,3% своих ресурсов, на покупку непродовольственных товаров — 33,3%, на оплату услуг — 25,3%.