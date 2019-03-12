Расследование: выгоднее заказать пиццу в ресторане или с доставкой?

Выражение «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» сегодня устарело. В наши дни для того, чтобы получить желаемое, зачастую не требуется выходить из дома. Так, например, Вам понадобится больше времени на сборы и дорогу, чем курьеру Domino’s Pizza на то, чтобы уже через 30 минут оказаться у Вашего порога с горячей пиццей в руках.

Но как получить максимум выгоды с минимумом затрат? — Ниже наше расследование: Пицца с доставкой VS Заказ в пиццерии.

Совершить заказ на доставку в Domino’s Pizza можно по бесплатному номеру 7717, через сайт DOMINOS.BY, либо с помощью Мобильного Приложения. Какие бонусы при этом ждут гомельчан?

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 9,90 РУБ. Совершить заказ доставки можно бесплатно с 11:00 до 23:00 на любой адрес, входящий в зону пиццерии.

30 МИНУТ ИЛИ ПИЦЦА ЗА 1 РУБЛЬ. Требуется всего полчаса с момента принятия заказа до того, как пицца попадет к своему обладателю. В случае опоздания курьера Вы получите Sorry-карту на пиццу за 1 рубль при следующем заказе.





ПРЕДЗАКАЗ ЗА 7 ДНЕЙ. Помимо заказа к определенному времени ежедневно с 11:00 до 23:00, Вы можете оформить предзаказ на самовывоз или доставку через сайт DOMINOS.BY за 1 — 7 дней.

НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ. При совершении online-заказа к удобному времени Вы получаете возможность забрать его в ближайшей пиццерии без ожидания в очереди. Оплатите на сайте — обгоните очередь.

ПИЦЦА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. Оплата на сайте также позволит заказать доставку к порогу близкого человека, которого Вы хотели бы порадовать.





В разделе «АКЦИИ» можно найти актуальные на текущий момент специальные предложения и, выбрав для себя подходящее, провести время не только вкусно, но и выгодно.

Кроме того, в личном кабинете есть удобная функция ПОВТОРА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАКАЗА. Таким образом, в один клик Вы сможете повторить оформленный ранее заказ, при необходимости откорректировав его. ОСВОБОЖДАЕМ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. Безусловно, главное преимущество доставки — экономия личного времени. Предоставьте приготовление ужина профессионалам и уделите время себе и близким.

Тем временем, весеннее солнце все чаще вдохновляет нас на спонтанные прогулки, и действительно приятно провести время в стильном интерьере хорошего заведения. Итак, что нужно знать тем, кто собирается посетить пиццерию Domino’s на Советской, 46:

ПИЦЦА ЗА 15 МИНУТ. Ваш заказ будет готов через 15 минут после оформления. На ТВ-экранах Вы можете отслеживать этапы его приготовления, а уже через четверть часа услышите свое имя и приглашение забрать заказ.

ЯРКИЙ ИНТЕРЬЕР. Семейный ужин, вечер в кругу друзей или романтическое свидание? Любой повод будет приятно отметить в уютном интерьере пиццерии Domino’s.

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI — позволяет наслаждаться горячей пиццей, оставаясь на связи.





ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ. Кроме специальных предложений для компаний (2+1, 5 пицц за 69,90) в будние дни с 12:00 до 16:00 для заказа доступен «Ланч-комплекс» для двоих за 12,90 руб.

ТЕАТР ПИЦЦЫ. Отличительной чертой пиццерии Domino’s является открытая зона приготовления. Каждый может понаблюдать за работой пицца-мейкеров и своими глазами увидеть, как создается его пицца.





ШКОЛА МАЛЕНЬКОГО ПИЦЦА-МЕЙКЕРА. В Domino’s особенно рады маленьким гостям. В пиццериях оборудованы места для маленьких инспекторов пиццы, откуда удобно и особенно почетно следить за процессом приготовления. Детские комнаты с доской для рисования, раскрасками, планшетами и мультфильмами бесплатны, так же как и участие в «Школе маленького пицца-мейкер», которая проводится во всех ресторанах по выходным дням.





ТЕРРИТОРИЯ ПИЦЦЫ. В меню пиццерии Вы найдете 24 пиццы с уникальной рецептурой, а также множество других блюд (хлебцы с начинкой, салаты, десерты, курица и пр.). Некоторые из них, например, фирменный ролл с начинкой — Домстер, можно попробовать только при заказе в зале пиццерии. Кроме того, гурманы смогут дополнить свою пиццу пикантным Орегано, а для кофеманов предусмотрены корица и сладкие сиропы.

Так что же выбрать: заказ в пиццерии или на доставку? — Теперь Вы знаете основные лайфхаки и преимущества каждого из способов, а дилемму Магамета и горы решит повод: желающие хорошо провести время вне дома отправятся в уютную пиццерию на ул. Советская, 46, а другие воспользуются суперскоростным сервисом доставки от Domino’s Pizza.