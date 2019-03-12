Страшная авария под Прибором: один человек погиб и трое пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса — фотофакт

  • 12 марта 2019, 09:36
  • 4375
  • 0


Жуткая авария случилась на Речицком шоссе в трех километрах от поворота на Прибор.

Вчера около 19:40 30-летний водитель «десятки», двигаясь в сторону Речицы, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Потом неуправляемый занос вынес легковушку обратно на ее полосу, где она столкнулась с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 45-летний водитель.





Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, столкновение оказалось смертельным для водителя «ВАЗ-а», а две 30-летние пассажирки микроавтобуса и 54-летний мужчина госпитализированы в областную больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Chp24.by, Gp.by

 Подпишись на Я.Н

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (25000)

Метки: Авто (6438), Происшествия (14100)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров