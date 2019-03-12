Страшная авария под Прибором: один человек погиб и трое пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса — фотофакт

Жуткая авария случилась на Речицком шоссе в трех километрах от поворота на Прибор.

Вчера около 19:40 30-летний водитель «десятки», двигаясь в сторону Речицы, не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Потом неуправляемый занос вынес легковушку обратно на ее полосу, где она столкнулась с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 45-летний водитель.

















Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, столкновение оказалось смертельным для водителя «ВАЗ-а», а две 30-летние пассажирки микроавтобуса и 54-летний мужчина госпитализированы в областную больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Chp24.by, Gp.by