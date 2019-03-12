Столкновение десятка автомобилей заблокировало движение на Полесском мосту в Гомеле — фотофакт

В понедельник около восьми часов вечера на улице Полесской произошло массовое ДТП. Днем была плюсовая температура, но к вечеру стало подмораживать. Проезжая часть превратилась в настоящий каток. Вероятно, это и стало одной из возможных причин аварии.

По словам попавших в нее водителей, это произошло следующим образом. На Полесском мосту водитель «Мазды» пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, в результате чего она столкнулась с другим автомобилем. Двигавшееся следом маршрутное такси притормозило. Водитель следовавшего за ним «Хендай» также успел остановиться. Но сзади идущие автомобили прекратить движение, увы, уже не смогли.





Водитель одного из них рассказывает:

— Я увидел начавшуюся впереди суматоху и нажал на тормоза. Наверное, еще за несколько десятков метров. Но куда там — меня несло безостановочно, как на лыжах.





Ударом сзади «Хендай» бросило вперед, на маршрутку. А от нее обратной инерцией удара швырнуло на шедший во втором ряду микроавтобус. В машине, кроме водителя, находилась его жена и еще одна пассажирка. Следовавшие сзади автомобили продолжали наезжать на впереди стоящих. Всего в результате аварии пострадало около десятка машин. Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ.





В результате аварии движение по Полескому путепроводу в сторону «Сельмаша» оказалось частично заблокировано. Находящиеся в первом ряду автобусы и троллейбусы не смогли продолжить свой маршрут и после нескольких десятков минут ожидания вынуждены были выпустить своих пассажиров. Череда застрявших автомобилей и общественного транспорта выстроилась вдоль всего Полесского моста.





Насколько известно на данный момент, жертв и серьезно пострадавших нет. Сведения уточняются. Сотрудники ГАИ устанавливают точные причины происшедшего.





В последнее время этот участок улицы Полесской, в силу каких-то причин, часто становится местом ДТП.



