Столкновение десятка автомобилей заблокировало движение на Полесском мосту в Гомеле — фотофакт

  • 12 марта 2019, 09:21
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В понедельник около восьми часов вечера на улице Полесской произошло массовое ДТП. Днем была плюсовая температура, но к вечеру стало подмораживать. Проезжая часть превратилась в настоящий каток. Вероятно, это и стало одной из возможных причин аварии.

По словам попавших в нее водителей, это произошло следующим образом. На Полесском мосту водитель «Мазды» пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, в результате чего она столкнулась с другим автомобилем. Двигавшееся следом маршрутное такси притормозило. Водитель следовавшего за ним «Хендай» также успел остановиться. Но сзади идущие автомобили прекратить движение, увы, уже не смогли.


Водитель одного из них рассказывает:

— Я увидел начавшуюся впереди суматоху и нажал на тормоза. Наверное, еще за несколько десятков метров. Но куда там — меня несло безостановочно, как на лыжах.


Ударом сзади «Хендай» бросило вперед, на маршрутку. А от нее обратной инерцией удара швырнуло на шедший во втором ряду микроавтобус. В машине, кроме водителя, находилась его жена и еще одна пассажирка. Следовавшие сзади автомобили продолжали наезжать на впереди стоящих. Всего в результате аварии пострадало около десятка машин. Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ.


В результате аварии движение по Полескому путепроводу в сторону «Сельмаша» оказалось частично заблокировано. Находящиеся в первом ряду автобусы и троллейбусы не смогли продолжить свой маршрут и после нескольких десятков минут ожидания вынуждены были выпустить своих пассажиров. Череда застрявших автомобилей и общественного транспорта выстроилась вдоль всего Полесского моста.


Насколько известно на данный момент, жертв и серьезно пострадавших нет. Сведения уточняются. Сотрудники ГАИ устанавливают точные причины происшедшего. 


В последнее время этот участок улицы Полесской, в силу каких-то причин, часто становится местом ДТП.


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Егор Незнанский, gomel.today
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Комментарии правила
  • Александр Шурухин 12-03-2019 15:36
    В последнее время этот участок улицы Полесской, в силу каких-то причин, часто становится местом ДТП.

    Что тут непонятного? Этот путепровод не предназначен для движения транспорта в 4 полосы!!! Не для этого строился и проектировался! По нему и в хорошую погоду стремно ехать.
    Шут с ним, Восточным обходом... но построить еще один мост на Полесской средства можно найти. При желании. Я думаю, без парочки сортиров обошлись бы.




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