Вегетарианство, антимилитаризм и справка «7Б». Гомельчане рассказывают, как «откосили» от службы в армии легальным способом

На что только не готовы пойти молодые парни, лишь бы не служить в армии и не отдавать долг своему государству. Многие мужчины не видят необходимости тратить несколько лет своей жизни впустую. В результате, различных способов получить военный билет как можно быстрее столько же, сколько и желающих не идти на службу. Спрос рождает предложение, как говорится.

НО! Так называемый «откос» от армии в Беларуси может стоить очень дорого. Уголовный кодекс предусматривает серьёзное наказание за взятки, как для тех, кто берет, так и для дающих. К тому же, нарушив закон, вам никто не даст 100% гарантий — все сугубо индивидуально.

«Сильные новости» поговорили с гомельчанами, которым удалось избежать службы в армии абсолютно легально. Анархисты, веганы и справка «7Б» — на что еще готовы пойти молодые люди, только бы получить заветный «военник»?

Сергей: «Пил кофе ложками и не спал сутками перед походом на обследование»

Официально я подходил разве что для службы в колхозе, но физически развит был неплохо. На момент сборов в армию у меня были некоторые проблемы со здоровьем, но они не давали возможности спокойно остаться дома. Меня каждый год вызывали в призывную комиссию и пытались зачислить в ряды солдат. Я не хотел служить в армии, считаю, что это напрасная трата времени.

Перед тем, как идти на медкомисиию, я не спал по несколько суток, гулял в клубах и выпивал литры кофе в день. Сюда же добавлял алкоголь и курение. Естественно, когда приходил к врачу, давление было катастрофически высоким. Из-за этого на одном из очередных обследований УЗИ показало, что у меня пролабс метрального клапана с регуркитацией. А это уже статья непригодности в армию. Позже, когда я обследовался сам, УЗИ этого диагноза не подтвердило. Но единственное, что я могу сказать: ночные гуляния без сна и много кофе положительно на здоровье не влияют. Сейчас у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, вероятно всего, с тех самых пор. Но я не жалею, что не пошел в армию.





Михаил: «Я па перакананьнях анархіст і маю 2 палітычных крыміналкі за плячыма»

Ва ўніверсітэце я разумеў, што пасьля сканчэньня навучальнай установы мне прыйдзецца пайсці ў армію. Прычым на той момант — на год. Таксама я разглядаў магчымасьць стварыць ваенную кар’еру, марыў пра нешта бязглуздае. Я з горам папалам трапіў на ваенную кафедру, дзе вучыўся раз на тыдзень на працягу двух гадоў. Першы год — атрымоўваеш сяржанта, то бок служыць застаецца 6 месяцаў.

Але перспектыва гэта таксама не радавала, тым больш на той момант я сапраўды захапіўся тымі ведамі, якія выкладаліся на кафедры. Да таго ж напрыканцы 4-га курсу нас чакалі зборы — цэлы месяц у вайсковай частцы, амаль маладыя афіцэры. Пэўна тады я ўжо пачаў афармляцца ў ідэйным і каштоўнасным плане як анархіст.

Пасьля універсітэта па сваім жаданьні пайшоў у музэй, дзе працаваў два гады. Як апынулася, ўсе гэтыя два гады мяне шукаў ваенкамат, дасылаў запыты. Я ігнараваў. Маё стаўленьне да дыктатуры і мілітарызму было на той момант катэгарычным. Яны дагрукаліся ажно да дырэктаркі, і мне прыйшлося паехаць. У самім ваенкамаце адбылася цікавая размова:

— Добры дзень, а чаго вы так доўга да нас ехалі?

— А я вас не люблю, цярпець не магу армію.

— (вочы як блюдцы) Да вы штооо?!

— Так, ні за што не буду служыць, і вы нічога не зробіце.

І сапраўды, афіцэра запасу можна прызваць толькі на месячныя зборы.

— Добра, аформім вас на бліжэйшыя зборы.

— Мне пляваць, — так і адказваю я, забіраю ваеннік і сыходжу.

Потым нарадзілася дачка. Суадносна ніхто не кранаў. Але вось зусім нядаўна, мажліва па загаду КДБ ці ворганаў, пра мяне зноў узгадалі. Прыйшла позва, а за ўхіленьне ў нас вялікія штрафы і нават крыміналкі. Я бяру дакуманты і еду. Апынаецца, што я вінен выплаціць штраф, бо я за гэты час зьмяніў прозвішча, ажаніўся, у мяне нарадзілася дачка, я развёўся і ажаніўся зноў. Кожная гэта падзея павінна быць зафіксавана ў ваенніку. То бок у мяне восем дзён, каб паведаміць пра гэта ў ваенкамат, асабіста туды прыехаўшы. Я пачаў абурацца, маўляй гэта таталітарызм.

Адміністратарка разгубілася, павяла мяне да дзяжурнага падпалкоўніка, думала, я спужаюся. Я пачаў высьмейваць іхнюю сістэму, што гэта вычварны кантроль, і я нікому нічога не абавязаны, агулам я анархіст і не прызнаю над сабой уладу дзяржавы і мілітарных структур. І яны сапраўды разгубіліся. Проста не ведалі, што са мной рабіць. Як так, афіцэр і такія рэчы кажа?

Пасьля нейкі хлопчык з адміністрацыі запаўняў спісы на зборы, і я запытаў, ці павінны мне даць у падпарадкаваньне людзей. Ён адказаў што так, бо я ж афіцэр. Я прамым тэкстам сказаў, што ў такім выпадку ўладкую ім гуляйпольшчыну махноўскую ў маленькім маштабе. А яшчэ запытаў, ці добрае там меню на зборах, бо сам веган.

Хлопец вельмі перапужаўся і зьбіваючыся адказаў, каб я проста прыехаў праз тыдзень за новым ваеннікам, на зборы мяне не вазьмуць. Я па паперках афіцэр, але я таксама маю сацыяльны статус чалавека з 2 крымінальнымі судзімасцямі па палітычных матывах + пэўная схема паводзін проста «зламала» ім мозг.





Алексей: «Лежал две недели в психбольнице и получил справку 7Б»

Когда я пришел на призывную комиссию, я с порога заявил, что я анархист, при этом не могу носить кожаные изделия и не ем мяса. Они, мягко говоря, опешили, и не знали, что со мной делать. Видимо, такого им никто до меня не говорил. Реакция не заставила себя долго ждать: меня отправили в психбольницу на 14 дней для уточнения диагноза. Скорее всего, чтобы понять — все ли со мной нормально.

Когда я лежал в больнице, ничего особенного со мной не происходило. В начале я повторил то же самое, что сказал и призывной комиссии. Большую часть времени меня никто не трогал, я просто лежал в палате. И в конце, при повторном приеме у врача, я в третий раз повторил свои слова про кожу, веганство и антимилитаризм. Меня выписали со справкой 7Б.

Эта справка освободила меня от армии. Минус только в том, что и права пришлось отдать, потому что при таком диагнозе нельзя водить машину. Но сейчас я езжу на велосипеде и меня все устраивает. При желании я могу пройти обследование и снять этот диагноз, но мне это пока не нужно.





Павел: «Я задерживал каждое обследование или вообще не обследовался»

Я никогда не хотел служить. Не видел в этом смысла и не вижу сейчас. Мне помогло «откосить» не совершенство белорусского законодательства на тот момент и знание своих прав, плюс немного смекалки. Я просто не успевал пройти медкомисию в течении четырех лет.

Я задерживал каждое обследование или вообще не обследовался. Например, переносил или приходил на полный желудок. В итоге за два месяца не успевал закончить врачебную комиссию. Чтобы перенести прием у врача на неделю, я постоянно придумывал причины, изощрялся как мог.

Учитывая хронические заболевания, призывная комиссия не могла без заключения и обследования отправить в армию. Я откосил бесплатно и достаточно просто без вреда для здоровья. А по факту у меня была астма, которая давала сразу военный билет. И за четыре года они не обратили на это внимание, а я не знал. Четыре года мне удавалось не успевать пройти обследование, потом родился ребенок.





Владимир: «Поехал учиться в Польшу, только бы не служить в армии»

Я не хотел идти в армию и нашел единственную легальную возможность откосить — учеба. Так я поехал в магистратуру в Польшу, чтобы в армию не ходить, а потом поступил в докторантуру, но уже не учился, а только для военкомата. Бывало, что не приезжал из Польши, а через невесту-жену передавал документы, поскольку их постоянно не хватало и меня могли забрать в любой момент.

Вот так и потихоньку подошел непризывной возраст. Получается, что армия становится огромным стимулом к учебе у ребят.

Комментарий от редакции «Сильных новостей». Мы никому не рекомендуем повторять опыт наших героев. Данная статья — лишь информационный материал, показывающий конкретные этапы судеб конкретных людей. Служить или не служить в армии — личный выбор каждого, зависящий от очень многих личных обстоятельств, взглядов и убеждений.