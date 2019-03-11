«Пацаны перебухали». В Гомеле трое перекрыли дорогу милицейскому «бобику» — приехал ОМОН (видео)

  • 11 марта 2019, 16:34
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Распитие спиртных напитков — дело хорошее, но, как не устают напоминать врачи, в меру. Бокальчик красного вина вечером в приятной компании противопоказаний не имеет. А вот неумеренное потребление водки или забористого самогона зачастую приводит к серьёзным конфликтным ситуациям.

Об одной из них, случившейся вечером 7 марта по ул. Ильича областного центра, Progomel.by рассказал подписчик:

«Сегодня на Ильича пацаны перебухали. Парня забрали... Жёстко поломали.... А трое других заступились... Судя по всему, тоже выпившие. Сломали в "бобике" дверь и перекрыли дорогу до приезда омоновцев...»

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл возле ресторана «Хрустальный» в 35-м микрорайоне Гомеля. На улице находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подошёл наряд милиции и предложил проследовать в райотдел.

Так как гражданин передвигаться мог с трудом, вызвали автомобиль. Однако местный житель всячески сопротивлялся заботе правоохранителей и никуда ехать не хотел. К тому же на помощь ему прибыли ещё трое мужчин.

Отметим, что в это время улицы микрорайона патрулировал ОМОН. Понадобилось совсем немного времени, чтобы суровые ребята в экипировке прибыли на место и чрезвычайно эффективно «разрулили» конфликтную ситуацию.

В результате профилактических мероприятий трое поняли, что неправы, а нетрезвый мужчина был доставлен в специализированный изолятор, где сможет протрезветь и после улаживания административных последствий отправиться домой.

Информация о сломанной двери авто не подтвердилась.

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