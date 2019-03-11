«А у нас опять зима». Гомельчане о погоде 11 марта — инстаграм-репортаж

  • 11 марта 2019, 16:27
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Весна пришла в Гомель буквально несколько дней назад. Ещё только 8 марта Instagram пестрел фотографиями праздничных цветов и залитых солнцем городских улиц. Положение резко испортилось уже в воскресенье. А в понедельник утром за окном снова падал снег.

Гомельский Instagram реагирует на погоду 11 марта по разному. Кто-то шутит, отдельные посты полны горечи и негодования, другие находят место для лирики.

Гомельские улицы, дворы и проспекты — в нашей подборке фото и видео.

















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Надежда Пужинская, gomel.today
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