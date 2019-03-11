Под парусом по льду. Как гомельчанин построил уникальный в СНГ тримаран и кому в городе принадлежат яхты — фото, видео

Наш город в своё время был самым крупным речным портом Беларуси и центром судостроения.

Фордевинд вам в плечи

Собственно говоря, своим возникновением древний Гомий обязан реке Сож. И хотя о художественных ценностях скульптуры «Первый гомельчанин» на Киевском спуске можно спорить, но, скорее всего, первые поселенцы прибыли сюда именно по воде.

В Гомеле при графе Николае Румянцеве появился первый в Беларуси пароход «Николай», здесь базировалась в годы гражданской и Великой Отечественной войны Днепровская военная флотилия, Гомельский судоремонтно-судостроительный завод был одним из крупнейших в Советском Союзе. Ныне он ликвидирован, а остатки судов ржавеют возле заброшенных производственных корпусов. Но теперь гомельчане осваивают «домашнее» кораблестроение.

В начале марта наши водоёмы ещё были покрыты крепким льдом. Но над озером «Обкомовское», где находится Гомельский яхт-клуб, уже подняли паруса. По поверхности воды скользили «зимние» суда. Автор стал случайным свидетелем катания на льду под парусом. И не смог удержаться, что бы не познакомиться с ним поближе.





Одним из двух ледовых парусников управлял сёрфенгист в красной куртке. Когда мне удалось догнать «зимний корабль», оказалось, что его лихой кормчий — мужчина уже в летах. Дмитрий Бизунов начал заниматься парусным спортом в далёком 1975 году. Он рассказал следующее:

— В 1981 году в Гомеле была открыта спортивная парусная школа, и я стал в ней работать. Основание клуба поддержал директор объединения «Гомельпромстрой» Игорь Нелюбин. В порядке шефской помощи гомельские строители помогали нам в приобретении яхт, снаряжения, другой материальной базы. Впрочем, тогда с финансированием особых проблем не было — спорт поддерживали хорошо, от профильного министерства до профсоюзов. И место для яхт-клуба было выбрано удачное — на косе между большим озером и старым руслом Сожа. В клубе были яхты типа «Кадет», «Оптимист», «Луч», «Торнадо». Многие из них до сих пор в строю.

Справка «СН»: Игорь Александрович Нелюбин — генеральный директор ОАО «Гомельпромстрой» в 1976-1998 гг. Кандидат технических наук, заслуженный строитель БССР. В 1998 году был найден мёртвым в купе поезда во время возвращения из служебной командировки в Москву.





А что же, собственно, ледовый винд-серфинг? Когда этот вид спорта появился в Гомеле? Почти одновременно с парусной школой. В зимнее время, чтобы не простаивать, гомельские яхтсмены продолжали тренироваться на специальных снарядах, которые мастерили собственными руками. Всего в советское время их было изготовлено около десяти штук. Ледовый винд-сёрфер представляет из себя треугольную площадку из металла и дерева с коньком впереди и ещё двумя полозьями сзади, и подвижную дюралевую мачту с парусом также треугольной формы. Всё это снаряжение — ещё советского времени. Опытный яхтсмен показывает мне, как надо управлять «ледовым кораблём». Поперек паруса имеется гик — своего рода «рукоять управления». А роль руля выполняет сам парус. Обе руки удерживают гик, правая — возле мачты, левая — перемещает парус под разными углами, улавливая ветер. Дмитрий Михайлович сравнивает работу левой рукой с переключением рукояти управления и газа. Ждём попутного ветра, и вот парус наполняется ветром. Винд-сёрфер начинает медленно скользить по льду. Ветеран парусного спорта, стоя на нем, продолжает рассказывать:

— Очень важен хороший лёд. Если его поверхность гладкая, можно развить весьма приличную скорость.

В этот момент бог ветра Борей словно услышал нас. И винд-сёрфер стал двигаться всё быстрее. Сначала я пытался бежать за ним по льду, снимая на ходу видео. Но куда там — сильный порыв ветра быстро унёс ледовый парусник вперёд. Потом сёрферы сказали мне, что попутный ветер называется «фордевинд».

Непростая гомельская роза ветров

К нам подъезжает зимний парусник покрупнее — он называется буер. У него два паруса — таксель и грот, места на экипаж из трёх человек.

Буером управляет молодой яхтсмен Сергей. Парусным спортом он занимается с 2011 года. Зимой на льду — дополнительная тренировка, да и неплохое развлечение на свежем воздухе. В прошлом году на Обкомовском озере он развил на нем скорость 70 км/час. Результаты были зафиксированы с помощью GPS-навигатора. Спортсмены говорят, что на «большом льду» буер может разогнаться до 10 скоростей ветра. Стоя на обычной доске мчаться так быстро просто опасно. Но на буере размещаются сидя.





Свой буер Сергей сделал собственными руками. Конструкция металлическая, сварная и довольно внушительная. С места изготовления в яхт-клуб буер доставляли на тележке и ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Ещё Сергей увлекается исторической реконструкцией, фехтованием и горным туризмом. Этим летом ходил в горы, поднимался на Фишт на Кавказе и на Говерлу в Карпатах. Ещё Сергей рисует, раньше занимался в гомельском художественном училище, но ушёл оттуда. В ответ на мой вопрос: «Почему?», его старший товарищ смеётся: «Из-за Шагала». Сергей говорит, что в училище были слишком консервативные подходы. Возможно, скольжение под парусом по воде и льду даёт большее чувство свободы?

Для молодых романтиков морских и речных просторов в Гомеле ранее был открыт клуб юных моряков. У него были свой корабль — бывший трофейный тральщик «Туман», учебные классы и увлекательная программа подготовки. Не одного трудного подростка этот клуб удержал от криминальной черты. Несколько лет назад клуб юных моряков в Гомеле был закрыт. Очевидно, из соображений финансовой оптимизации? Поржавевший «Туман» доживает свои последние дни в речном затоне.

На улице ещё стоит мороз, но лучи первого весеннего солнца уже набирают силу. Спрашиваю — нет ли риска провалиться под лёд? Дмитрий Михайлович говорит, что пара таких случаев была. Правда, очень давно. Один раз буер, на котором сидело восемь человек, угодил в разводье на соседнем Володькином озере. Двое успели спрыгнуть на ходу, остальные оказались в ледяной воде. Хоть дело было недалеко от берега, дна не достали — здесь поработал земснаряд. К счастью, на всех ребятах были спасательные жилеты. Люди быстро выбрались из полыньи, помогая друг другу выползать на лёд. По возвращении на базу взрослые взяли ял и сразу же вернулись назад. Обломав лёд, с помощь лодки вытащили буер из воды и только после этого переодели мокрую одежду.

— Никто не заболел? — спрашиваю я. Дмитрий Бизунов отвечает, что всё обошлось — в экстремальной ситуации все скрытые резервы организма мобилизуются. Да и ребята были тренированные — по 20 километров бегали на лыжах.





Ещё старый яхтсмен говорит, что в Гомеле сложная роза ветров. Поэтому гомельские спортсмены всегда показывали на соревнованиях неплохие результаты. И даже входили в сборную СССР. Александр Фрунчак получил звание мастера спорта международного класса, а в 1994 году выиграл регату в Персидском заливе. Некоторые из бывших воспитанников гомельской парусной школы сейчас живут за границей. И пересекли под парусом Атлантический океан. В частности, Михаил Канцедалов перегнал яхту из Америки в Израиль. В Канаде на Больших озерах ходил на яхтах спортсмен из Гомеля Модест Муравин.

В прошлом наши спортсмены постоянно участвовали в соревнованиях, нередко — в соседней Украине. Гонки проходили на Киевском водохранилище, в походах гомельские яхты доходили до Канева. «Но парус такое дело, — говорит старый яхтсмен. — Кому подует — кому не подует». Участвовали гомельчане и в гонках на Чёрном море, и в регатах в Таллинне.





Корабелы с Обкомовского озера

А еще гомельчане сами строят яхты. Буеристы показывают мне такие суда «хэнд мэйд», лежащие на песочке в ожидании сезона.

Впрочем, при «домашнем» кораблестроении случаются и курьёзы. Например, один из местных корабелов начинал строить свои речные суда по наитию, без чертежей. Поэтому первая его яхта затонула сразу же после спуска на воду. Вторая получилась весьма комфортабельной. В её каюте даже стоял телевизор. Но во время плавания по Любенскому озеру мачта зацепилась за линию электропередач. Вспыхнул пожар, и судно сгорело. На удивление, почему-то хорошо сохранилась только телескопическая антенна от телевизора. Третье речное судно вышло уже более удачным.





А вот Вячеслав Хлыщенков построил яхту, которые тут многие считают единственной в своём роде в Беларуси, а может быть — и в СНГ. При этом, начинал он с проектирования собственного... Самолёта.

Но, обо всём — по порядку.

Вячеслав вырос на гомельском «Забеге». Корни его рода — с Чечерщины, дед воевал в Первую мировую в полковой разведке и имел два Георгия. Отец — участник Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта, поставил дом улице Авиационной. В 1959 году пятиклассник Слава пошёл в гомельский Клуб юных моряков, что располагался тогда на Набережной в районе парка. Заведующим клубом был морской офицер в отставке, командир торпедных катеров Ярослав Теленчук. Тогда Вячеслав и начал впервые ходить на ялах под парусом. Кроме того, парень с «Забега» увлекался борьбой и боксом. Впоследствии в армии он выиграл первенство Белорусского военного округа по боксу в полутяжёлом весе и стал кандидатом в мастера спорта. Конкуренцию водной стихии составляло небо, все же он жил рядом с аэродромом. Но в аэроклуб не взяли по зрению. Через какое-то время Вячеслав сам спроектировал лёгкий одномоторный самолёт. Изготовить его не получилось из-за отсутствия всех необходимых материалов, но чертежи сохранились до сих пор. А вот свою первую яхту он построил в 1979-м у себя во дворе, благо с детства привык столярничать. Ещё помощником корабела-самоучки был журнал «Моделист-конструктор». Вячеслав Иванович рассказывает, что на первый спуск на воду привёз своё детище на велосипеде, в разобранном виде. С тех пор им построено уже шесть яхт. Последняя — это тот самый парусник, который считают уникальным для Беларуси.





История строительств этой яхты была непростой. Сначала был запланирован катамаран — судно с двумя корпусами. Затем проект был изменён, и со стапелей на «Обкоме» сошёл уже тримаран — яхта, имеющее по обеим сторонам корпуса ещё два дополнительных балансира. Эти «поплавки», обеспечивающие повышенную устойчивость речного судна, были изготовлены из бывших спортивных лодок. Тримаран считается весьма сложным в изготовлении из-за больших нагрузок, которые испытывают соединительные балки его корпусов. Изобрели его полинезийцы, а отцом современных тримаранов считается Виктор Чечет, военный пилот, художник и эмигрант из России, живший в США. Строитель и хозяин гомельского тримарана также разносторонне одарённый человек. Он тоже рисует картины маслом, неплохо играл на нескольких музыкальных инструментах. А вот свой тримаран Вячеслав Иванович собирается продавать — срочно нужны деньги на операцию.

Кстати говоря, на озере Обкомовское центр судостроения существовал уже в старину. Сотрудники отдела археологии гомельского музея некоторое время назад обследовали останки дощатых корпусов и других деталей, обнаруженных на берегу озера. Здесь строили крупные деревянные речные суда — зачастую почти без единого гвоздя. А в качестве шпангоутов — рёбер корпуса, — использовали части деревьев естественного изгиба — кокору. Такие барки и «берлины» ходили по Сожу и Днепру вниз, до самого Екатеринослава.





А сколько стоят современные гомельские яхты и кто является их счастливыми обладателями? Говорят, что самая дорогая из наших яхт стоит 38 тысяч евро. Судно имеет пластиковый корпус и было изготовлена на верфях Польши. Принадлежит одной из гомельских организаций, и её трудовой коллектив использует корпоративный парусник для активного отдыха «на водах» и оздоровления. Но большинство своих яхт гомельские энтузиасты изготовили собственными руками. Члены Гомельского яхт-клуба — преимущественно рабочие, служащие и «айтишники». Клуб входит в «Белорусскую федерацию парусного спорта» и является общественной организацией. Аренда земли на берегу озера оплачивается из членских взносов, яхтсмены сами, по очереди, несут здесь суточное дежурство. Навигацию планируют открыть уже в апреле. Каждый выход речного судна на воду фиксируется в специальном журнале регистрации. Ко Дню Победы должен состояться речной поход к Лоеву, где гомельская парусная «флотилия» должна встретиться с коллегами из Могилёва. В Гомельском яхт-клубе стараются использовать только чистую энергию ветра и парус, по возможности обходясь без моторов.

Гомельская парусная школа также расположена рядом и продолжает обучать детей и подростков. Занятия для них по-прежнему бесплатные.

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Скоро лёд окончательно сойдёт с Сожа и гомельских озёр. И откроется весенняя навигация. Счастливые обладатели яхт, катеров и просто лодок выйдут на водные просторы. Те же, у кого их нет, имеют шанс попробовать сделать их собственными руками? Но в любом случае, древнее искусство ходить по ветру под парусом и сегодня сохраняется в городе над Сожем.