«Гомельобои»: На устранение запаха и шума дано 10 дней. Время пошло

Сегодня на предприятии побывал председатель облисполкома Владимир Дворник, он провел рабочее совещание с представителями концерна «Беллесбумпром», руководства фабрики, областных экологических служб.

Проблемы запаха и шума на предприятии в Новобелице стали причиной потока жалоб со стороны жителей прилегающих к фабрике улиц. До конца устранить их не удается уже больше года. Хотя меры предпринимались серьезные: производство виниловых обоев не раз останавливали, оборудование модернизировали и усложняли (совершенствовалась система фильтров, подбиралось другое сырье и т.д.).

В ходе совещания на фабрике был выработан дополнительный ряд технических решений, направленных на устранение запаха и шума. Владимир Дворник подчеркнул, что технически эти решения однозначно выполнимы и не требуют серьезных вложений. Губернатор установил конкретный срок, за который они должны быть внедрены, — 10 дней. Все это время линии по выпуску виниловых обоев работать не будут (производство остановлено с 26 февраля).

Об одном из таких решений — строительстве саркофага для создания шумового барьера вокруг вентиляционной установки — рассказал директор ОАО «ЦБК-Консалт» Дмитрий Желудков. Относительно компактное сооружение гарантированно устранит неприятный воющий звук вентиляторов. Что касается второй проблемы, добавил Дмитрий Желудков, на фабрике по-прежнему надеются на озонатор — эта уничтожающая запахи установка работает лишь полторы недели, а чтобы «выжечь» все дурно пахнущие вещества из фабричной трубы ей нужно минимум три.

До окончательного решения проблем запаха и шума виниловые обои выпускать не будут.

Ждут на фабрике и заключения российской лаборатории из Санкт-Петербурга, аккредитованной на определение расширенного спектра загрязняющих веществ. Ее специалисты производили замеры воздуха 5 и 6 марта. Именно они должны выявить тот самый химический компонент, ответственный за неприятный запах над фабрикой. Результаты экспертизы появятся не раньше 23 марта.

Если принятые меры покажут свою эффективность, производство виниловых обоев будет возобновлено. Пока же над экономикой превалирует экология.