Гомельские пограничники увеличили время приема документов для оформления пропусков

Для удобства граждан, оформляющих пропуска на право въезда (входа) пребывания и передвижения в пограничной зоне (полосе) с 1 марта по 1 мая 2019 года изменяется время приема документов.

В управлении пограничной группы (г. Гомель, ул. Борисенко, 20) время приема документов об осуществлении административных процедур устанавливается:

понедельник, среда, четверг, пятница — с 9.30 до 16. 30 (четный четверг с 9.30 до 20.00);

вторник — с 8.00 до 16.30;

перерыв с 13.00 до 14.00.

А в пограничной комендатуре «Лоев» и пограничной заставе «Комарин» дополнительно еще и в субботу — с 9.00 до 16.00.

Граждане также могут подавать документы в электронном виде, путем размещения на едином портале электронных услуг. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. После рассмотрения заявления, на электронную почту обратившегося придет уведомление о том, что пропуск готов или об отказе в выдаче пропуска с указанием причины.

Также документы можно подать при личном посещении, нарочным, курьером, или по почте.