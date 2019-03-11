Гомельские пограничники увеличили время приема документов для оформления пропусков

  • 11 марта 2019, 12:09
  • 1213
  • 0


Для удобства граждан, оформляющих пропуска на право въезда (входа) пребывания и передвижения в пограничной зоне (полосе) с 1 марта по 1 мая 2019 года изменяется время приема документов.

В управлении пограничной группы (г. Гомель, ул. Борисенко, 20) время приема документов об осуществлении административных процедур устанавливается:

  • понедельник, среда, четверг, пятница — с 9.30 до 16. 30 (четный четверг с 9.30 до 20.00);
  • вторник — с 8.00 до 16.30;
  • перерыв с 13.00 до 14.00.

А в пограничной комендатуре «Лоев» и пограничной заставе «Комарин» дополнительно еще и в субботу — с 9.00 до 16.00.

Граждане также могут подавать документы в электронном виде, путем размещения на едином портале электронных услуг. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. После рассмотрения заявления, на электронную почту обратившегося придет уведомление о том, что пропуск готов или об отказе в выдаче пропуска с указанием причины.

Также документы можно подать при личном посещении, нарочным, курьером, или по почте.

 Подпишись на Я.Н

Любовь Валина, Гомельские ведомости
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Общество (33695), Область (6594)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров