ДТП или блокирование авто в ходе преследования? Что происходило в Гомеле на пр-те Октября — видео

  • 11 марта 2019, 09:50
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Вечером 9 марта на проспекте Октября произошел инцидент с участием машин милиции.

Один из читателей прислал CHP24.BY видео, прокомментировав при этом, что легковой авто блокировал милицейский «УАЗ». Однако по кадрам из видео сложно понять, что происходит на самом деле.

На видео можно разглядеть, что милицейский «УАЗ» выехав на встречную полосу уперся во встречный автомобиль.

Произошло ли ДТП или была погоня в данный момент не известно. О пострадавших не сообщается.

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Места: Гомель (24988)

Метки: Авто (6433), Происшествия (14088)

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